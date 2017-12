Mille i babbi natale in Prato della Valle per la "Corri con Babbi Natale e StraPadova"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Riceviamo e pubblichiamo.

"Una corsa davvero particolare e divertente ha coinvolto domenica mattina, all’interno della splendida cornice di Prato della Valle, un migliaio di atleti con barba, cappello e vestito rosso da Babbo Natale, sull’onda di un obiettivo che ha nel cuore il suo denominatore comune.

Un fiume di cappelli rossi che hanno attraversato le vie del centro storico della città, comprese le piazze, in una magica atmosfera natalizia. Stiamo parlando dell’ottava edizione della “Corri con Babbo Natale e StraPadova”, la manifestazione ludico-motoria organizzata dal Centro Servizi Territoriale Fiasp, con la collaborazione del Settore Sportivi del Comune di Padova, il Comitato Provinciale Coni e dall’Asd Padova Sports Club.

La kermesse podistica nata con il preciso scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza e sostenere due progetti a favore dell’Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce e al progetto “casa di accoglienza”, è stata condizionata in parte dalla pioggia e dal freddo, ma ha richiamato comunque un discreto numero di partecipanti che hanno preso parte alla divertente corsa natalizia.

Atleti amatoriali, sportivi saltuari e numerose famiglie con bambini, si sono dati appuntamento alle 10 sotto l’arco della partenza, per attendere il via dell’assessore allo Sport Diego Bonavina e Flaviano Buratto, in rappresentanza del Coni Provinciale, per vivere un’occasione di solidarietà e allegria, oltre che ritrovare il gusto di correre senza esasperazioni e ricercare il proprio ritmo lungo i tre tracciati, da 12, 6 e 2 chilometri, proposti dal comitato organizzativo.

I gruppi podistici affiliati alla Fiasp di Padova sono stati sette. Il più numeroso è risultato il “Corri Este” con 50 partecipanti. Tremila euro invece sono stati raccolti dalle iscrizioni, e saranno destinati interamente all’Associazione Oncologica Italiani Mutilati della voce e al progetto “casa di accoglienza”.

GIANCARLO NOVIELLO"

Gallery