17°edizione di Euganea Film Festival. Novità sia per quanto riguarda le location che per le proposte

La manifestazione Euganea Film Festival è giunta alla diciassettesima edizione. Si svolge dal 14 al 24 giugno 2018 nel comprensorio dei Colli Euganei. I film, i documentari e i cortometraggi, saranno mostrati seguendo una formula itinerante.

La Rassegna

La rassegna è realizzata grazie anche al rapporto con Fondazione Antonveneta che insieme a Crédit Agricole FriulAdria hanno scelto di sostenere l’organizzazione di Euganea Film Festival. Tra gli obiettivi di Euganea Movie Movement c' è quello di far conoscere e apprezzare giovani e talentuosi attori, registi e professionisti. In concorso sia film che documentari. Di lunga o breve duratata. Quindi cortometraggi e la novità dei film di animazione.

Non solo cinema

Il Festival è inoltre funzionale alla volontà della Fondazione di contribuire, anche attraverso il sostegno ad altre manifestazioni inserite in Reteventi, alla valorizzazione e conoscenza del meraviglioso patrimonio artistico, ambientale culturale e storico del territorio che appartiene a tutta la comunità.