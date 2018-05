Venerdì 4 maggio, in Prato della Valle, la festa dell'esercito

Nella settimana del suo compleanno, l'esercito fa mostra di sè in Prato della Valle. Sabato 5 maggio. Dalle ore 9, mezzi e uomini incontreranno la cittadinanza.

La storia

Il 4 maggio l’Esercito Italiano celebra la sua festa, ricorrenza in cui il 4 maggio 1861 il ministro della Guerra del Regno d’Italia, il generale Manfredo Fanti, firmava il decreto con il quale veniva stabilito che “d’ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l’antica denominazione di Armata Sarda”. Tale atto formale, facendo confluire gli eserciti degli Stati preunitari nell’Esercito Italiano, ridava alla Penisola, dopo secoli di separazione e lotte fratricide, uno strumento di difesa comune dal forte valore identitario, che durante la terza guerra d’indipendenza, le guerre coloniali, i due conflitti mondiali e la guerra di liberazione, avrebbe pagato un alto tributo di sangue per preservare alle generazioni future un’Italia unita, libera e democratica.