56° esposizione internazionale canina, in Fiera i cani più belli del mondo

L'Italia è seconda in Europa per animali domestici subito dopo l'Ungheria, con una presenza nel 52% delle abitazioni italiane. In Italia vivono 53,1 animali da compagnia ogni 100 abitanti. Nellospecifico ci sono 7 milioni di cani nelle famiglie degli italiani numero in costante aumento secondo un'indagine del Censis dal titolo "Il valore sociale dei medici veterinari". Con questi numeri e premesse sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 torna, all'interno dei padiglioni di PadovaFiere, l'Esposizione Internazionale Canina a cura del Gruppo Cinofilo Padovano arrivata appunto alla 56° edizione.

Il Gruppo Cinofilo Padovano è delegazione Enci per la Provincia di Padova

La Fiera di Padova ancora una volta accoglierà il più grande appuntamento cinofilo della città: due giorni di esposizione con i cani più belli del mondo, ricchi di spettacoli e dimostrazioni offerti da allevatori provenienti da tutta Europa. «Aspettiamo tutti gli amanti dei cani, anche i più piccolini per i quali riserveremo un simpatico omaggio” - spiega Zeus Caliri Presidente del Gruppo Cinofilo Padovano - “Il nostro intento è quello di coinvolgere i nostri concittadini nella cinofilia attraverso questo ed altri eventi ele esposizioni sono il metodo più immediato per immergersi in questo mondo che merita rispetto, cure e tanta passione».

L'evento

L'appuntamento prenderà vita nei padiglioni 7 e 8 della Fiera dove giungeranno allevatori da tutta Europa in gara per i campionati italiano e internazionale. A giudicare tutte le razze sarà una giuria di 20 esperti internazionali provenienti da Canada, Germania, Romania, Norvegia, Slovenia e naturalmente Italia. I cani in gara saranno ben 1300 provenienti da tutta la penisola, appartenenti ai 10 gruppi di riferimento. La competizione premierà i migliori soggetti di razza (BOB), i primi tre classificati di ogni raggruppamento, coppie e gruppi di allevamento ed infine il Best in Show, il miglior soggetto assoluto della manifestazione. In giudizio ci saranno non solo gli amici pelosi ma anche i loro padroni o comunque chi porterà in gara il cane :immancabile infatti l'edizione "Junior Handler" che premia appunto i giovani presentatori di cani. Durante il fine settimana si alterneranno anche dimostrazioni di obbedienza e dei cani da soccorso del gruppo “S.pa.sso” (di Sandro D'alò) e di altre discipline sportive come ad esempio il gioco del frisbee con il gruppo “No-Drop”.

Allevatori

Sabato e domenica sarà anche l'occasione per avvicinare centinaia di allevatori, se magari si è interessati ad un acquisto particolare, o per vedere da vicino cani anche particolari come il Cao de Agua, una razza di cane d'acqua di origine portoghese, famoso per le sue doti natatorie storicamente considerato un “cane marinaio” e reso celebre dall'ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il quale aveva ricevuto in dono un esemplare di questa razza dal compianto senatore Ted Kennedy il 14 aprile 2009, rendendolo un vero “first dog” poichè apparso in molti eventi, anche ufficiali, a fianco del presidente americano o il simpatico Australian Shepherd Dog il quale, dopo una gloriosa storia da pastore, viene sempre più scelto come cane da compagnia complice anche la particolarità di avere spesso un occhio per colore che lo rende particolarmente simpatico. Queste due razze, durante la due giorni padovana, avranno due momenti dedicati: il primo il sabato per il concorso internazionale mentre la domenica si disputa il raduno dei Club di queste razze.

Razze

Le esposizioni di tutte le razze presenti in fiera si alterneranno tra sabato e domenica. In particolare il primo giorno è in programma l'esposizione dei soggetti appartenenti ai gruppi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con le Mostre Speciale delle razze Australian Cattle Dog, Bassotti Tedeschi, Spitz Tedeschi, Setter Inglese, la domenica saranno giudicati i gruppi 2, 9 e 10 con la MostraSpeciale della razza Levriero Afgano. La mostra sarà aperta Sabato dalle 9 alle 17; domenica dalle 9 alle 18. Le gare avranno inizio alle ore 10.00 di entrambe le giornate, il Ring d'Onore con i finalisti alle 15:30 di entrambe le giornate. I biglietti interi costano 10 euro ma sono gratuiti per i bambini fino a 5 anni, per i disabili e per i Soci del Gruppo Cinofilo Padovano. Dai 6 ai 12 anni il biglietto è ridotto a 5 euro e così pure per l'accompagnatore del disabile e per tutti i soci Enci. C'è anche un Biglietto famiglia a 20 euro per 2 adulti e un bambino dai 6 ai 12 anni. Si ricorda che non è consentito l'accesso in fiera ad animali non iscritti alla manifestazione.

Per informazioni e iscrizioni online: www.expocani.com

www.gruppocinofilopadovano.org

e-mail: segreteria@gruppocinofilopadovano.it

https://www.facebook.com/gruppocinofilo.padovano/?fref=ts