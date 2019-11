Il fascino e le suggestioni di un secolo "magico": torna "800 Padova Festival"

Dal 21 al 24 novembre il fascino e le suggestioni ottocentesche tornano a rivivere nel cuore della città di Padova grazie alla seconda edizione dell' "800 Padova Festival" ideato da Sugarpulp e realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il patrocinio della Regione Veneto e della Fondazione Veneto Film Commission.

I protagonisti

Commenta l'assessore alla cultura Andrea Colasio: «Una grande occasione per celebrare il ruolo centrale di Padova nell'800 europeo coinvolgendo tanti luoghi storici della città, dal Caffè Pedrocchi, uno dei più importanti Caffè storici europei, all’Università, che nell’800 visse un periodo di enorme splendore. Un festival dalle molte anime che vuole essere un momento di riflessione, di riscoperta culturale, di promozione territoriale per la città e di divertimento per il pubblico». Tanti i protagonisti del festival: Pupi Avati, Francesca Cavallin, Andrea Maggi, il Professor Francesco Sidoti, Silvia Gorgi, la professoressa Mariateresa Gammone, il Dott. Pierluigi Granata, Giacomo Moro Moretto (meglio noto come “Entropy for Life”), il Generale B. Fabrizio Parrulli e tantissimi altri.

Il Festival

Il romanziere Matteo Strukul, direttore artistico del Festival, ha presentato così il programma di questa seconda edizione: «Anche quest'anno 800 Padova Festival coglie in pieno la grande fascinazione della letteratura proponendo spettacoli e lezioni che rileggono capolavori come "Moby Dick" di Melville, "Piccole Donne" di Alcott, "Dracula" di Stoker, "Cuore" di De Amicis e il dramma di Victor Hugo: "Angelo, tiranno di Padova", ambientato proprio a Padova. Ampio spazio verrà dato al gotico con la presenza del maestro Pupi Avati e la proiezione del suo film più recente "Il signor diavolo”, e lo stesso accadrà per "The Nest - Il nido”, che vedrà il saluto al pubblico di Francesca Cavallin, attrice protagonista della pellicola firmata da Roberto de Feo. Una manifestazione - 800 Padova Festival - che ha ricevuto il prezioso supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, il quale ha saputo valorizzarne i temi con un aiuto concreto e lungimirante, con il Patrocinio della Regione Veneto e della Fondazione Veneto Film Commission che hanno riconosciuto l'impegno dell'associazione Sugarpulp e di Nordest Boulevard - nuova realtà cinematografica padovana - di voler coinvolgere due storici cinema cittadini come Esperia e Rex. Anche quest'anno, infine, il Caffè Pedrocchi, gioiello ottocentesco per eccellenza, rappresenterà il cuore della manifestazione».

Polo aggregatore

"800 Padova Festival" è anche l’occasione concreta per dimostrare che la cultura può e deve fare rete in città e non solo, come ricorda Giacomo Brunoro, presidente dell’Associazione Culturale Sugarpulp: Questa edizione è stata costruita insieme a tante realtà culturali del nostro territorio. Ancora una volta Sugarpulp ha dimostrato di essere un polo aggregatore per molti soggetti diversi. Oltre a quelli ricordate da Matteo voglio citare il Liceo Artistico Selvatico, che è una delle anime di questo festival con le attività svolte dai suoi studenti; il Planetario di Padova, un’eccellenza assoluta della nostra città; due realtà importanti come Padova Walks e Padova Gotica, che da anni compiono un lavoro straordinario per il turismo culturale cittadino; il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, altra eccellenza della nostra provincia; la Fondazione Comitato VIII Febbraio che porta avanti un lavoro prezioso per mantenere viva la memoria dell’Università e della Goliardia padovana; e ancora le associazioni e i gruppi di rievocazione storica Rosa Antico e Reverie. Quest’anno poi inauguriamo una collaborazione con il Festival Treviso Giallo, altra eccellenza della nostra regione, che per l’800 Padova Festival ha curato due incontri a tema criminologico di grande valore scientifico».

Gli incontri storico-letterari

Il festival si apre giovedì 21 alle 18 alla Libreria Minerva di Padova con il reading di Claudia Baldin dedicato al Grand Tour letterario nella Padova dell’Ottocento. Dalle 21 al Cinema Rex ci saranno una serie di appuntamenti realizzati in collaborazione con il Liceo Selvatico. Sarà possibile immergersi nel fantastico mondo creato da Hermann Melville per una serata dedicata a Moby Dick con una mostra, un’installazione artistica e un reading musicale. Venerdì 22 novembre alle 17 in Sala Rossini Silvia Gorgi terrà un reading tratto da “Le incredibili curiosità di Padova”, il suo ultimo saggio. A seguire, sempre in Sala Rossini Francesca Cavallin sarà la protagonista di un incontro dedicato a Piccole Donne, il grande classico di Mary Louisa Alcott che a gennaio tornerà sugli schermi con una nuova produzione hollywoodiana. E sempre venerdì 22 novembre, alle 18, in Aula Nievo al Bo, la Fondazione Comitato VIII Febbraio propone l’incontro “La goliardia e la commedia goliardica: dall'800 ai giorni nostri”. Sabato 23 novembre alle 18 in Sala Paladin, a Palazzo Moroni, ci sarà invece l’incontro con Andrea Maggi, il celebre “Professor Maggi” del reality “Il Collegio”. Maggi presenterà il suo ultimo libro insieme a Giacomo Brunoro in un originale percorso dall’800 ai giorni nostri: “Dal Libro Cuore al reality “Il Collegio”: com’è cambiata l’educazione dei nostri figli". Ultimo appuntamento letterario domenica alle 10.30, in sala Rossini, con la lectio magistralis di Matteo Strukul su Vlad Dracula fra storia, romanzo e leggenda. L’incontro sarà l’occasione per ascoltare una serie di passi tratti da “Dracula”, l’audiolibro pubblicato dalla padovana GOODmood edizioni, casa editrice digitale che da anni è uno dei punti di riferimento in Italia per le produzioni audio.

Il cinema

L’incontro con Pupi Avati è sicuramente l’evento clou per quanto riguarda il cinema (domenica 24 novembre, ore 17.30, Sala Rossini). Un excursus sul gotico ottocentesco da cui è poi scaturito l’immaginario horror contemporaneo. Gran finale domenica sera alle 21 al Cinema Esperia con la proiezione de “Il Signor Diavolo”. Venerdì alle 21 invece al Cinema Rex verrà proiettato “The Nest - Il Nido”.

Criminologia

Due gli incontri a tema criminologico che si terranno nel pomeriggio di sabato 23 novembre e che sono organizzati in collaborazione con il Festival Treviso Giallo: “J’accuse: giustizia e ingiustizia nell’800” (Sala Paladin, ore 16.00) e “Criminali e Criminologia nell’800” (Sala Paladin, ore 17). Tra i relatori degli incontri il Prof. Francesco Sidoti, la Prof.ssa Mariateresa Gammone, il Dott. Pierluigi Granata e il Generale B. Fabrizio Parrulli.

Divulgazione scientifica

Tanti gli appuntamenti dedicati alla divulgazione culturale e scientifica: da un lato le conferenze e le mostre preparate dagli studenti e dai professori del Liceo Selvatico sui centri culturali ottocenteschi, su Giovanni Belzoni e la scoperta dell’Egitto (con relativa mostra di gioielli e moda egizia) e sull’anniversario della Tavola Periodica. Sabato mattina poi in Sala Rossini ci sarà la lezione dello storico e critico d’arte Massimiliano Sabbion sull’arte Ottocentesca. Sabato 23 novembre alle 21 il Planetario di Padova ospiterà lo spettacolo “Il cielo dell’Ottocento fra Padova, l’Egitto e le stelle”, spettacolo a cura di Elena Lazzaretto. Domenica alle 11.30 in Sala Rossini Giacomo Moro Mauretto, divulgatore scientifico e creator meglio noto con il nome del suo canale Youtube “Entropy for Life”, sarà il protagonista de “L’evoluzione oltre Darwin”, spettacolo che si propone di raccontare… l’evoluzione della teoria dell’evoluzione!

Tour guidati

L’800 Padova Festival sarà anche l’occasione per riscoprire il volto nascosto della Padova ottocentesca con tre serie di tour guidati realizzati in collaborazione con Padova Gotica e con Padova Walks: un tour per scoprire la Padova Gotica, uno al Portello sulle tracce di Giovanni Belzoni e uno per conoscere tutti i segreti e i misteri del Pedrocchi Massonico.

Degustazioni, food e moda Ottocentesca

Chiudiamo con gli appuntamenti a carattere conviviale: sabato 23 novembre alle 20.30 al Caffè Pedrocchi ci sarà la cena di gala del Festival, mentre domenica a partire dalle 16.30 ci sarà una degustazione di tè, cioccolata calda e patisserie mignon in perfetto stile ottocentesco. Durante l’incontro di domenica il gruppo Reverie dimostrerà come avveniva la vestizione delle dame e le popolane dell’800. Un vero e proprio spettacolo di moda ottocentesca inserito in una cornice magica come quella della Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Il programma e il calendario completo degli eventi è disponibile a questo link.

Partner e sponsor

800 Padova Festival è un evento ideato da Sugarpulp e realizzato da Sugarpulp in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, con il Patrocinio della Regione Veneto e della Fondazione Veneto Film Commission. La direzione artistica è di Matteo Strukul. La seconda edizione dell’800 Padova Festival è realizzata in collaborazione con il Caffè Pedrocchi, la Fondazione Comitato VIII Febbraio, il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, il Planetario di Padova, GOODmood edizioni, il Liceo Artistico Selvatico, Padova Walks, Padova Gotica, l’Associazione Rosa Antico, Reverie, ATP Web Strategy Agency, Nordest Boulevard, Nonsolocopie, Linea Edizioni, Festival Treviso Giallo, BigUp Marketing e Comunicazione, il Cinema Rex, il Cinema Esperia e LA CASE Books. Media Partner: Il Blog di Padova, Sugarpulp MAGAZINE, Radio Cafè e Radio Stereocittà.