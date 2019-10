Halloween, Villa Draghi si trasforma in Monsters House

«Una vecchia dimora dalle fattezze moresche irta in cima a un colle, abbandonata da anni, se potesse raccontarci la sua storia… ». A Montegrotto Terme, nei giorni della festa di Halloween, dal 31 ottobre al 3 novembre, Villa Draghi diventerà teatro di un’eccezionale performance interattiva con una trentina attori dedicati a spaventare gli spettatori in tutti i modi. “Monster house”, questo il titolo dell’evento, è un’iniziativa di Flash Dance Academy con l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme. Si tratta di un riadattamento dei più celebri racconti e film di ambientazione gotica in un’unica trama. Lo spettacolo dura poco più di un’ora e andrà in scena ogni giorno in tre turni, dalle 19 alle 22.30 giovedì 31, dalle 17 alle 22 gli altri giorni.

Montegrotto

Gli spettatori si raduneranno al rustico di villa Draghi. Ad aspettarli all'ingresso dei cancelli della villa ci sarà uno strano personaggio, la guida per l’intero spettacolo, e un trenino che li porterà in cima al colle. «Ripetiamo molto volentieri - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - l’esperienza dello scorso anno di utilizzo di villa Draghi come ambientazione di uno spettacolo di Halloween, che quest’anno sarà di ispirazione gotica. Credo sia una preziosa occasione di valorizzazione della villa, che può aiutare a farla conoscere e apprezzare anche dai turisti oltre che dai residenti. Le iniziative di questo tipo, organizzate da associazioni del territorio come Flash Dance Academy, hanno una buona ricaduta sull’animazione del nostro Comune e di tutta la destinazione turistica Terme e Colli ed è un vero piacere sostenerle».

Monsters house

Monsters house è uno spettacolo dove non vi è il classico punto di vista dallo spettatore verso il palcoscenico, ma è lo stesso spettatore a far parte della scena, perché la storia è si sviluppa in un itinerario studiato all’interno della villa dove ogni stanza è un set che rappresenta un pezzo della favola e gli attori interagiscono con lo spettatore rendendolo cosi parte della favola stessa. L’itinerario sarà condotto da un attore guida che a sua volta sarà anche colui che scandirà i tempi dei gruppi che si susseguiranno, uno ogni ora. Per partecipare allo spettacoli i minori di 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto, genitore o tutore.