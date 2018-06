Potere ai bambini: si alza il sipario sulla prima edizione di “Abano Juniorland”

Per vivere un weekend a misura di bambino. Si alza il sipario sulla prima edizione di “Abano Juniorland”, evento organizzato per sabato 2 e domenica 3 giugno dal Comune di Abano Terme e dall’agenzia World Appeal. E sarà una manifestazione unica nel suo genere, in grado di coinvolgere tutti i cittadini ma anche i turisti.

Il programma

Il programma per la prima edizione di “Abano Juniorland” prevede una serie di appuntamenti no-stop che si svolgeranno all’insegna del divertimento e dell’allegria per i più piccoli e le loro famiglie. Sabato 2 e domenica 3 giugno 2018 l’affascinante Zona Pedonale e il caratteristico Parco Urbano Termale saranno invasi da creativi e divertenti laboratori, numerosi spettacoli ed emozionanti attività esperienziali che coinvolgeranno il pubblico dalle ore 10 alle ore 20. A conclusione della prima giornata di eventi non poteva mancare, alle ore 21.30 di fronte all’Hotel dell’Orologio, un magnifico e spettacolare Gran Gala degli artisti: una maestosa parata di acrobati, funamboli, equilibristi e giocolieri animerà la serata regalando a tutto il pubblico presente momenti di altissima spettacolarità ad elevato tasso adrenalinico. “Abano Juniorland” sarà un vero e proprio percorso alla scoperta dell’avventura, del divertimento e della conoscenza che continuerà e si concluderà al termine della seconda giornata di eventi, anch’essa ricca di emozioni, giochi, spettacoli e laboratori sempre dalle ore 10 alle ore 20. L’assessore Ermanno Berto, in qualità di promotore della prima edizione di Abano Juniorland, commenta: “La Città di Abano Terme è lieta di invitare grandi e piccini a partecipare con gioia e contagiosa felicità a queste due giornate di festa. L’intento è rendere la Città di Abano a misura di bambino, un contesto urbano sicuro e sereno per i nostri futuri cittadini”. Per informazioni e programma dettagliato consigliamo di visitare il sito www.abanojuniorland.it