Acoustic Vibes Contest al Berlino

Il 26 gennaio e il 2 e 9 febbraio al Berlino - Beer Music & Friends vanno in scena le prime fasi dell'Acoustic Vibes Contest, manifestazione organizzata in collaborazione con il Fishmarket, Free Sound Music e Drop C, che mette in palio un paio di date live ma soprattutto due giornate di registrazione per realizzare un EP discografico.

PARTECIPANTI

Band, one man band e gruppi musicali emergenti che propongono un repertorio acustico:

Cafè Desordre

Huli

Daushasha

Feydan

Bloody Millionaire

Antonia Disanto

PARTECIPAZIONE

In ogni serata due band si esibiranno per 45 minuti ciascuna e solo una delle due passerà il turno, dopo essere state valutate da una giuria tecnica e dal pubblico presente.

Domenica 18 febbraio la finale al Fishmarket, che vedrà esibirsi le tre band finaliste.

PROGRAMMA

26 gennaio: Cafè Desordre VS Feydan

2 febbraio: Daushasha VS Huli

9 febbraio: Bloody Millionaire VS Antonia Disanto

PREMI

1° classificato: due giornate di registrazione allo studio Drop C ai fini della realizzazione di un EP discografico

2° classificato: una data con rimborso spese a Il Chiosco/Fishmarket

3° classificato: una data con rimborso spese a Berlino - Beer Music & Friends

PUBBLICO

potrete a sostenere questi nuovi progetti; all’ingresso riceverete un voto da assegnare alla band preferita e un minidrink da consumare al Fishmarket entro fine febbraio.