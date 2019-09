“Additive manufacturing workshop”, incontro all'hotel Biri di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Padova sta organizzando un Workshop sulle Fabbricazioni Additive nel tessuto Industriale e nella Ricerca dal titolo “Additive Manufacturing Workshop”.

Il Workshop, che si terrà nella giornata di venerdì 20 settembrev presso la Sala Rialto dell’Hotel Biri a Padova , ha lo scopo di condividere i più importanti risultati della ricerca in questo ambito innovativo.

La giornata sarà divisa in due aree tematiche principali: RICERCA al mattino e INDUSTRIA al pomeriggio.

Di mattina saranno presenti vari rappresentanti del mondo della ricerca (ESA e ASI, PAM2, HARWELL etc) che presenteranno le ultime innovazioni scientifico-tecnologiche, mentre nel pomeriggio saranno presenti vari rappresentanti del mondo produttivo e commerciale (Bureau Veritas, EOS, Legor Group etc) che presenteranno le varie applicazioni innovative nell’ambito industriale (calzaturiero, biomedicale..).

La presenza di realtà come Trentino Sviluppo, Galileo Visionary District, Friuli Innovazione, Politecnico Calzaturiero offre l’opportunità di creare rete fra imprese e imprese-enti.

L’evento si configura quindi come una condizione favorevole per farsi conoscere e conoscere, restare aggiornati sulla tecnologia nascente e intessere nuovi rapporti di collaborazione.

Link al sito: https://agenda.infn.it/e/AMWorkshop19

Link al progetto: http://diam.pd.infn.it/