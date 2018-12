Al Pedrocchi il concerto di Peppe Voltarelli nella serata dell'associazione "Calabresi Veneto"

Per la terza edizione di Musica & Sapori di Calabria, l’Ass.ne Calabresi Veneto riserva una serata di Gala a soci e simpatizzanti nella splendida cornice del Caffè Pedrocchi di Padova.

Pedrocchi

Alle 18.00 appuntamento in sala Rossini, la presentazione del libro “Ritratti cosentini” di Francesco D’Ambrosio. L’autore espone, come in una galleria, tanti “quadri” che raffigurano persone, rievocano luoghi ed avvenimenti della nobilissima ed antichissima Città di Cosenza. I lettori saranno portati per mano a scoprire i “volti”, le epoche, i vicoli e le strade della Città, in un susseguirsi di inedite rivelazioni che Francesco D’Ambrosio ha deciso di offrire al loro giudizio. Alle19:30, in Sala Egizia, l'aperitivo di benvenuto, a seguire la cena associativa, in Sala Rossini, con un menù veneto e calabrese. Una occasione per molte aziende del territorio calabrese di presentare i prodotti della tradizione.

Peppe Voltarelli

Il momento clou della serata si avrà con l'esibizione del cantautore cosentino Peppe Voltarelli, che torna a Padova dopo una lunga serie di concerti all’estero. Due volte vincitore della Targa Tenco, Peppe Voltarelli, si esibirà in una performance acustica.