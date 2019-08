Al planetario con le musiche di Ennio Morricone

Ancora note sotto le stelle sabato 24 agosto alle ore 21 al Planetario di via Cornaro 1 con lo spettacolo "Dalla terra alla luna" con le musiche di Ennio Morricone, in occasione dei cinquanta anni dal primo sbarco sulla luna: la musica di Andrea Bassato, ex tastierista delle Orme, accompagnerà la proiezione in tempo reale sulla cupola del Planetario delle immagini realizzate dall’astronomo Luca Nobili.L’iniziativa è realizzata nell’ambito della rassegna Notturni d’Arte, prodotta dall’Assessorato Cultura con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ededicata al tema del viaggio.

Dopo il successo del suo primo concerto al Planetario di Padova, con oltre venti repliche e più di mille spettatori il maestro Andrea Bassato torna a suonare alle tastiere e, novità, al violino alcune rare colonne sonore di Ennio Morricone. Un’occasione unica per rivivere le emozioni dello storico evento del luglio 1969 e per viaggiare tra passato, presente e futuro dell’avventura umana nello spazio.