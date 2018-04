Al via le domeniche sostenibili: si parte con la festa della bicicletta in Prato della Valle

Domenica 8 aprile, nell’ambito delle domeniche sostenibili “Vivi la città senza auto”, il Prato della Valle ospiterà la manifestazione tutta dedicata alle due ruote organizzata dal Servizio Mobilità Ufficio Biciclette e dal Settore Ambiente e Territorio.

Chiusura entro le mura

La zona di Prato della Valle sarà chiusa al traffico veicolare privato, come il resto del Centro Storico. L’area interessata dai provvedimenti di limitazione della circolazione infatti è quella delimitata dalla cinta muraria bastionata cinquencentesca. Unica eccezione sarà via Orsini, che rimarrà aperta per consentire il completamento dell’anello della circonvallazione interna. Come sempre in occasione delle domeniche sostenibili saranno previste deroghe per alcune categorie specificate nell’ordinanza di chiusura.

La festa della bicicletta

La Festa della bicicletta sarà anche l’occasione per ascoltare i padovani. Nello stand del Comune in Prato della Valle sarà infatti possibile compilare in versione cartacea il sondaggio del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, cui hanno già risposto oltre 1.500 persone on line. Il calendario delle domeniche sostenibili proseguirà nei quartieri il 13 maggio. In questa data le iniziative riguarderanno l’Arcella. Le domeniche sostenibili nei quartieri sono previste anche il 10 giugno e il 21 ottobre, mentre il 23 settembre 2018 toccherà alla tradizionale giornata inserita all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.