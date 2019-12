Albero e videomapping in piazza Roma, mostra di presepi artistici a Villa Draghi

È tutto pronto a Montegrotto Terme per le manifestazioni natalizie che accompagneranno la cittadinanza e i turisti fino al 6 gennaio. Ricchissimo il programma per la domenica dell’Immacolata.

Villa Draghi

A Villa Draghi, nella grotta che fungeva in passato da cantina, i volontari delle parrocchie di Montegrotto Terme hanno allestito, accanto a una ricostruzione in scala della stessa vitta, quattro splendidi presepi artistici. L’installazione sarà visitabile fino al 6 gennaio con orari 10 - 12.30 13.30 - 16.30. Domenica in occasione dell'inaugurazione alle 12 sarà offerto a tutti i presenti un aperitivo. Nel pomeriggio alle 15 ci sarà l’inaugurazione del Natale artigiano in piazza Carmignoto 5, i trampolieri, partendo da piazza Carmignoto accompagneranno il pubblico a piazza Roma dove alle 16.30 ci sarà il coro di San Pietro in concerto.

Montegrotto Terme

Mentre le associazioni di Montegrotto Terme distribuiranno la cioccolata calda, verrà illuminato il grande albero di Natale, seguito dall’inaugurazione con lo spettacolo di videomapping sul palazzo del Municipio, che andrà in scena ogni mezz’ora a partire dalle 17.30 per tutto il periodo natalizio. Dal 6 dicembre inoltre è aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Primo maggio, al pomeriggio in due turni (14-16 e 16 - 18) fino al 21 dicembre, anche al mattino dalle 10 alle 12 dal 21 dicembre al 6 gennaio. La rassegna è curata dall’assessorato agli Eventi turistici di Montegrotto Terme.