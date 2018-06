Alla scoperta di diamanti e minerali: "viaggio al centro della Terra" con Fabrizio Nestola

Un vero e proprio "viaggio al centro della Terra". Nell'ambito della rassegna "100 giorni a Palazzo Cavalli", venerdì 15 giugno alle ore 16 Fabrizio Nestola, docente di Mineralogia al Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, guiderà il pubblico presente alla scoperta di diamanti e minerali.

Miliardi di anni in un diamante

In Sala della Caccia il dottor Nestola accompagnerà gli appassionati in un percorso affascinante che a partire dalla superficie terrestre arriverà fino alle più misteriose profondità del nostro Pianeta. E i protagonisti di tale viaggio saranno i diamanti naturali, oggetti che hanno viaggiato per miliardi di anni all’interno della Terra e che oggi nelle nostre mani ci permettono di sapere "cosa c'è e cosa succede" alle grandi profondità del nostro Pianeta, di quelle che non saranno mai raggiungibili dall’uomo. Fabrizio Nestola grazie ai risultati delle sue ricerche vanta importanti pubblicazioni scientifiche sulle più autorevoli riviste internazionali come Nature e Science. Ingresso libero fino a esaurimento posti.