Amici 16, Vittoria Markov perde il ballottaggio con Oliviero e viene eliminata

Vittoria Markov non c'è la fatta, chiamata al confronto con Oliviero, la giuria composta dall'etoile Eleonora Abbagnato, gli attori Daniele Liotti e Ambra Angiolini, il cantante Ermal Metal e il 5° giudice Marco Bocci, vota a favore del il ballerino classico della squadra dei Bianchi: la padovana di Abano Terme è la terza eliminata del Serale di Amici 16.

LATINO. Nella terza puntata del talent show condotto da Maria De Filippi, andata in onda sabato sera, Vittoria viene chiamata in causa dall'insegnante Elisa già nella prima manche. La ballerina padovana porta in scena una coreografia dell'insegnante Natalia Titova. Un genere per alcuni aspetti lontano dal suo. Il confronto è con un omaggio ai Queen interpretato dai cantanti Thomas, Shady e MIke Bird accompagnati dal coach dei Bianchi, Morgan. La giuria si divide, Ermal Meta non ha dubbi:"Voto 6 a zero Vittoria perchè mi ha fatto impazzire", per Daniele Liotti: "Vittoria è stata molto brava, femminile e affascinante come non l'avevo mai vista prima" ma dà il voto va ai Bianchi infine Ambra: "Per me Vittoria", giudizio che porta il punto alla squadra dei Blu.

BALLOTTAGGIO. Nonostante la prima manche vada alla formazione dei Blu, la seconda viene vinta dai Bianchi che devono scegliere un allievo della squadra avversaria da eliminare: Morgan fa il nome di Vittoria che si unisce ad Andreas e Riccardo, precedentementi indicati. La coach Elisa salva Riccardo, i professori della squadra dei Blu salvano Andreas e pertanto è la ballerina padovana ad andare al ballottaggio.

VERDETTO. L'ultima sfida di Vittoria si apre con un passo a due sulle note di "Sarò libera" di Emma Marrone quindi una coreografia corale e un'ultima esibizione chiesta dalla giuria dove la ballerina padovana decide di esibirsi su una corale. Al termine della prova Vittoria in lacrime raggiunge il centro del palco insieme ad Oliviero e difronte al giudizio della giuria non può far altro che stringersi in un abbraccio con il ballerino dei Bianchi.

SOCIAL. Vittoria è tra le allieve che hanno lasciato di più, a livello umano, nel suo percorso all'interno della scuola. Lo testimonia un messaggio postato su Instagram dal ballerino professionista Marcello Sacchetta che l'ha accompagnata in tanti passi a due. "‘Perché tu sei cosa bella e non meriti del male'. Ti auguro tanta carriera Vittoria Markov e di arrivare lontano, te lo meriti".