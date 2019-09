"Andar Per Gusto 2019": dal 27 settembre all'8 novembre la tappa nei ristoranti padovani

Arriva puntuale il secondo degli appuntamenti enogastronomici in calendario nella rassegna “Andar per gusto 2019”, che si snoderà da venerdì 27 settembre a venerdì 8 novembre presso quattro ristoranti che fanno parte dei Ristorantori Padovani, il raggruppamento dei ristoranti di qualità aderenti all’Ascom Confcommercio di Padova .

Tutti gli appuntamenti

Si inizia venerdì prossimo, 27 settembre, presso l’hostaria San Benedetto di Montagnana, per proseguire il successivo venerdì 4 ottobre con l’Antica Trattoria al Bosco a Saonara e martedì 9 ottobre al ristorante Boccadoro di Noventa Padovana. Gran finale a Vo’ Euganeo l’8 novembre presso la trattoria Dal Contadino, con una serata dedicata ai sapori d’autunno. I tipici prodotti del territorio, come la zucca, i funghi, il melograno, le castagne, i carciofi, verranno proposti grazie alla profonda sapienza culinaria e alla fantasia compositiva dagli chef dei ristoranti coinvolti in questo periodo, che sapranno esaltarne la cifra identitaria nel pieno rispetto della stagionalità e del prodotto locale, senza rinunciare però al contributo di quel tocco creativo e particolare che contraddistingue l’intera compagine dei Ristorantori.

Ognuna delle serate prevede l’inizio dalle ore 20 con prenotazione presso i singoli ristoranti.