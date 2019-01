Capodanno cinese, Colasio: «Quest'anno meno folklore e più cultura. A Palazzo della Ragione una grande mostra»

Cina e Padova hanno rapporti sempre più stretti. Forse anche per questo si è pensato a qualcosa di speciale per festeggiare l'arrivo "dell'anno del cane".

"Fu"

Spiega l'assessore Colasio: «Abbiamo pensato di raccontare diversamente la cultura cinese, utilizzando il simbolo del Fu, che rappresenta la felicità. c'è una connessione tra il simbolo cinese e il Palazzo della Ragione. Per questo un centinaio di Fu di più di due metri saranno attaccati al soffitto. Abbiamo coinvolto tantissimi artisti di diverse città cinesi, come Pechino o Xjian, la città dei soldati di terracotta, che si sono resi disponibili per contribuire a questa mostra».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Meno folklore, più cultura

Oltre alla mostra cosa si può già anticipare? «Ci sarà - conclude l'assessore alla cultura - una cena al Pedrocchi alla quale parteciperanno autorità che arriverranno dalla Cina a Padova per l'occasione. Al Verdi poi, uno spettacolo di musica e danza cinese. Un modo inedito per raccontare in modo non folkloristico una cultura millenaria».