«Scelta inevitabile, ora guardiamo avanti»: annullata la fiera Campionaria 2020

«Ci abbiamo provato fino all’ultimo, pur consapevoli che la strada era impervia. Ora però è arrivato il momento di una scelta dolorosa, ma inevitabile: annullare l’edizione 2020 di Campionaria». Ad annunciarlo è Luca Veronesi, direttore generale di Fiera di Padova. La decisione arriva in coincidenza con la proroga delle restrizioni intervenuta con il nuovo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’edizione 2020 di Campionaria, originariamente in programma dal 23 al 31 maggio 2020, non si terrà.

La fiera non si terrà

«Nei mesi scorsi – spiega Veronesi - supportati dal lavoro di ricerca condotto da Galileo Visionary District, abbiamo lavorato duramente a un progetto che prevedeva un forte rinnovamento nel format e nei contenuti. Purtroppo, anche se dopo il 13 aprile le restrizioni dovessero essere attenuate, appare ormai chiaro che non ci sono più le condizioni e i tempi per proporre la fiera nel mese di maggio. Un riposizionamento nel periodo autunnale non garantirebbe un risultato all’altezza delle aspettative dell’edizione destinata ad inaugurare il nuovo corso della “Fiera dei Campioni”, che proprio l’anno scorso aveva festeggiato il Centenario: l’appuntamento è quindi rinviato al maggio del 2021, mentre il 31 ottobre e 1 novembre 2020, all’interno di Tuttinfiera, sarà già possibile scoprire qualche piccola anteprima dei contenuti di Campionaria».

La prima volra dal dopoguerra

È la prima volta dal dopoguerra che la “Fiera dei Campioni” viene cancellata dal calendario: appuntamento molto sentito dalla città, spazio di ritrovo e di aggregazione dal forte valore simbolico, la Fiera Campionaria ha accompagnato tutti i momenti salienti della storia di Padova. E così sarà anche nel 2021. «Guardiamo avanti - conclude Veronesi -. La Campionaria del 2021 sarà un momento di grande festa per tutta la città».