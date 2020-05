L'anteprima di #ThisisPadova, il docufilm sulle eccellenze enogastronomiche della città del Santo

Sulla scia del successo ottenuto nel 2019 con #ThisisVeneto è stata partorita la produzione di un "docufilm/docu food" sulla città di Padova e le sue eccellenze enogastronomiche. Il titolo? #ThisisPadova, ovviamente

#ThisisPadova

Il Docufilm, ideato da Paolo Caratossidis (già promotore del Festival della Cucina Veneta) e diretto da Matteo Menapace di Videoe20, ha ritratto - in differenti location di Padova e del suo hinterland - alcune tra le più significative realtà della Cultura enogastronomica del territorio: tradizioni, ricette, confraternite, fondazioni, imprese ed altre specificità spesso poco conosciute o narrate hanno in #ThisisPadova un valido e prestigioso strumento di comunicazione.#ThisisPadova, infatti, è un’opera di storytelling dai risvolti emozionali: non è il classico prodotto documentale monografico, bensì una miscellanea eterogenea ed ecclettica di racconti ed esperienze volte a rappresentare in modo esaustivo ed originale un patrimonio incredibile per varietà e ricchezza. Il cibo rappresenta un incredibile volano di sviluppo ed integrazione per il territorio ed i suoi cittadini, un elemento di coesione e di consapevolezza in un’ottica di crescita e di sostenibilità ambientale ed umana.

Anteprima

#ThisisPadova verrà interamente "proiettato" in anteprima nella mattinata di venerdì 22 maggio sulla pagina Facebook de "Il Salone dei Sapori", con una breve presentazione dell'assessore al commercio Antonio Bressa, dell'ideatore Paolo Caratossidis e del regista Matteo Menapace.