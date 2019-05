L'Egitto di Belzoni da ottobre in mostra al Centro San Gaetano

Giovanni Battista Belzoni è uno dei personaggi più straordinari della storia padovana. Nato al Portello il 5 novembre del 1778, figlio di un barbiere, è stato nello stesso tempo ingegnere, esploratore e archeologo. Specialmente questo terzo aspetto lo ha reso noto nel mondo tanto che George Lucas, nello scrivere la saga di Indiana Jones ha attinto tantissimo della sua storia che lo ha evidentemente ispirato.

L'Egitto di Belzoni

A questo grande personaggio e alle sue incredibili scoperte riguardo l’antico Egitto, che lo hanno reso celebre in tutto il mondo anche se un po’ dimenticato in patria, è dedicata una mostra senza precedenti. Su input dell’assessore alla cultura Andrea Colasio, si è costruita una mostra in grado non solo di rendere omaggio a questo straordinario pioniere dell’esplorazione e dell’archeologia ma anche alle stesse grandi scoperte che ha portato alla luce lungo il corso del Nilo durante i suoi incredibili viaggi. Tesori che saranno esposti in via Altinate dal 25 ottobre 2019 al 20 giugno 2020. L'intero spazio del centro culturale ospiterà la mostra, dal titolo "L'Egitto di Belzoni".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L’Egitto è molto presente nella vita del Belzoni, tanto che ci andrà diverse volte nella sua vita. La prima volta nel 1815, da lì i viaggi si ripeteranno. Scoprirà tombe, mummie e altri preziosi reperti. «Una mostra - spiega entusiasta l'assessore alla cultura - rigorosamente scientifica. Un grande board interazionale con circa duecento pezzi provenienti dai più grandi musei del mondo. Il San Gaetano diventerà quindi un pezzo di Egitto. Una mostra internazionale costruita con la collaborazione con il British Museum, il Museo Egizio di Torino, i Musei Vaticani e altri importanti spazi espositivi del mondo».