Antonella Ruggiero al Padova Pride Village fa vibrare di emozioni il cuore degli spettatori

Torna a Padova la cantante dalle origini genovesi. Intensa e perfetta nel live dove non sono mancati momenti emozionati. Applausi a non finire per un concerto di altissimo livello