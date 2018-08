Apericena in piscina al parco È Fantasia ogni mercoledì di agosto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Voglia di stare un pò al fresco?! Abbiamo l'idea giusta per voi! Ogni mercoledì durante il mese di agosto, vi aspettiamo per una serata in piscina dedicata alle famiglie!!

# Apericena in piscina dallo ore 18

Potrai scegliere tra queste offerte dalle ore 18 fino alle 19.30

- Ingresso bambino

>> Parco + piscina/Area relax

- Ingresso adulto

>> Piscina/Area relax + prima consumazione light (spriz o birra)

oppure Delux (birra media o cocktail)

Durante tutta la serata verrà inoltre messo a disposizione tavolo da ping pong e calcetto!

Info offerta 049 864 4563

Il giardino estivo del parco Fantasia è

* Bar esterno

* Piscina con Solarium

* Giardino estivo con Area relax

* Maxi schermi per eventi sportivi

* Calcetto e Tavolo Ping Pong

========= Ampio parcheggio gratuito =========

Tu e il tuo cane siete assolutamente benvenuti. Ricorda però di tenerlo al guinzaglio per la sua sicurezza e quella degli altri.

In tutta l'area troverai punti dedicati alla raccolta differenziata.

Viste le temperature ancora gradevoli, usa la bici per raggiungerci o organizzati con il carsharing in modo da non intasare le vie del quartiere, nel rispetto di tutti i residenti.

Info & contatti

• Ristorante e Sale - 345 2630287 o 049 864 4563

>>> Consigliata la Prenotazione per Cena <<<

- riservato ai soci AICS -

