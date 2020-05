"Maeli e le trilogie d’estate": appuntamenti e aperitivi speciali per la ripresa delle attività in cantina

Alessio, Lorenzo e Andrea sono uomini del mare, protagonisti di questa trilogia, che si svolgerà in tre venerdì preserali di giugno. Non mancheranno i racconti del loro rapporto speciale con il mare senza dimenticare di far assaggiare i sapori del loro pescato. È questa la proosta unica della cantina di Baone che è pronta a ripartire con l'immancabile voglia di fare cin cin.

Alessio Greguoldo porterà la sua perla del Delta, l'ostrica rosa Tabouriech dalla Sacca degli Scardovari nel Delta Del Po’, che verrà abbinata ad un vino altrettanto rosa, “Dilante”, l’ancestrale Maeli rifermentato in bottiglia, da vecchie varietà autoctone dei Colli Euganei come Corbina Nera, Marzemina Bianca, Pataresca, Vernazzola e Malvasia Istriana.

Lorenzo Busetto farà conoscere la sua intrigante Cozza Mitilla dall’isola di Pellestrina, riconosciuta come una delle cento eccellenze mondiali dalla rivista economica Forbes, cui abbineremo per l’occasione Maeli Fior D’Arancio secco, il nostro Moscato Giallo affinato 3 anni in bottiglia.

Andrea Rossi, pescatore di Burano, svelerà il “Ragionar come un pesce”, come scrive nel suo libro di cui ci parlerà mentre si assaggerà il suo branzino pescato nella laguna della Venezia Nativa, abbinata alla bollicina “Dilá ” Moscato Giallo metodo classico brut nature millesimato.

Aperitivi unici per pochi fortunati

Gli eventi saranno dei meravigliosi aperitivi per pochi fortunati. Maeli e il suo team vi accoglierà aderendo alle nuove regole sull’ospitalità, rispettando il distanziamento sociale. Si chiede ovviamente, una collaborazione per la riuscita di questi eventi, adottando pochi, semplici accorgimenti per rendere questi momenti piacevoli per tutti.

Dove e quando

Gli appuntamenti sono tutti alla cantina a Baone, in via Dietro Cero 1/C, alle ore 18.30, venerdì 5, 12 e 19 giugno.

Costo

Il costo a persona è di 25 euro a persona, 18 euro se prenotate entro domenica 24 maggio.

Come prenotare

Per prenotare scrivere a elisa@maeliwine.com o telefonare al numero 0429538144 (prenotazioni entro il 31 maggio). Al raggiungimento del numero stabilito, non sarà più possibile accettare prenotazioni.

Per il post aperitivo vi consigliamo una selezione di ristoranti del territorio nei pressi della cantina.

Info web

https://www.facebook.com/Maeliwine

