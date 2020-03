Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme riapre sette giorni su sette

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, informa che, a seguito del DPCM del 1 marzo 2020, è aperto da lunedì 2 marzo 2020, tutti i giorni, con il seguente orario:

mattino 10 - 12

pomeriggio 15 - 18

Fino all'8 marzo, in base a quanto stabilito dal decreto, l'ingresso al museo sarà contingentato per evitare assembramenti di persone e per permettere la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Sono inoltre sospese le attività educative per le famiglie previste fino a domenica 8 marzo.

Consigliamo a tutti i visitatori la prenotazione della visita al Museo e delle visite guidate, che verranno regolarmente svolte dalle guide, su richiesta, negli orari di apertura.

Per info

- info@museonavigazione.eu

- tel. 049525170

- sms/whatsapp 3456822956

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)

Vota il Museo della Navigazione Fluviale – Luogo del Cuore FAI 2018!

https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-della-navigazione-fluviale?ldc

oppure in modalità cartacea presso il Museo.

Per informazioni https://museonavigazione.eu/it/vota-il-museo/