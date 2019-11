Il primo del suo genere in Italia: apre il Museo di Geografia dell'Università di Padova

Dalla presentazione del progetto alla realizzazione è passato un anno e mezzo. Ma ora l'attesa è finalmente finita: Il Museo di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DiSSGeA) dell’Università degli Studi di Padova (ospitato a Palazzo Wollemborg in via del Santo) è pronto ad aprire i battenti.

Il museo

Sarà il primo museo dedicato alla geografia in Italia e tra i primi al mondo nel suo genere di museo geografico universitario, e nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza geografica a partire dalla tutela e valorizzazione di un patrimonio raccolto in 150 anni di attività scientifica e didattica nell’Ateneo patavino. In un mondo da un lato sempre più specializzato e chiuso, dall’altro attraversato da cambiamenti epocali su scala globale, la geografia è un sapere che invita all’analisi critica di situazioni complesse, cogliendo la pluralità di relazioni e significati degli spazi geografici che abitiamo e attraversiamo. Non è un museo che si rivolge al passato, al contrario, è un progetto che guarda al futuro di una disciplina, spesso bistrattata e insegnata male, ma utile a capire i grandi cambiamenti del mondo contemporaneo e il significato dei luoghi in cui viviamo. La vernice per la stampa è in programma nella mattinata di lunedì 2 dicembre.