Sette giorni su sette: il museo della Navigazione Fluviale aperto tutta la settimana

Il museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme resterà aperto durante tutta la settimana. Da martedì a domenica (giorno di riposo di lunedì) con il seguente orario estivo: mattina 9-12 pomeriggio 15-18.

Lo sforzo dell'investimento economico da parte dell'associazione TVB, incaricata dal Comune di Battaglia di gestire il noto Museo dei Barcari, per garantire la presenza delle guide, è stato premiato, grazie anche al supporto degli esercenti e degli albergatori e ristoratori della zona, in particolare dell'Odg Terme e Colli Euganei, molto sensibili alla proposta che ha consentito ai propri clienti di recarsi con comodo ed in relax a visitare lo splendido museo durante la settimana di vacanza, non obbligati al solo fine settimana, giorni solitamente di arrivo e di partenza. La collaborazione col territorio proseguirà per incrementare le opportunità di visite e la qualità del servizio offerto, mantenendo alto il gradimento dei visitatori di questo gioiello europeo della nostra cultura della navigazione interna.

Il Museo è attualmente candidato Luogo del Cuore FAI 2018. Ha già raccolto in sede oltre 1000 firme autografe ed è possibile sottoscrivere la candidatura anche online collegandosi al sito www.museonavigazione.eu. A richiesta, per gruppi e specifiche iniziative, è possibile organizzare aperture straordinarie ed effettuare visite guidate con escursioni in barca.

Info

Tel.: 049525170

SMS/WhatsApp: 3456822956

Email: info@museonavigazione.eu