Visite speciali al museo della navigazione fluviale di Battaglia, al termine anguria in compagnia

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, propone ogni giovedì di luglio e agosto: “Visita guidata con anguria!”. Una serata dedicata a tutti per poter visitare il Museo con le nostre guide e rinfrescarci con un po’ di anguria in compagnia!

Inizio alle 21 conclusione alle 23.

Le visite guidate si svolgeranno con un numero ristretto di partecipanti secondo il protocollo Covid-19, perciò è necessaria la prenotazione!

Un'iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di barche e musei, per poter trovare un'occasione che unisce cultura, divertimento e convivialità.

Un momento per i più piccini per divertirsi all’aperto e i per i più grandi per concedersi un po’ di relax, gioia e poter toccare con mano, grazie alle nostre guide esperte, l'antichissimo mondo dei barcari.

Si raccomanda la puntualità!

Costi:

10 euro biglietto intero comprensivo di visita guidata e anguria

7 euro biglietto ridotto (under 18 – over 65) comprensivo di visita guidata e anguria

Per info e prenotazioni:

La serata si svolgerà secondo le modalità previste dai decreti e dalle ordinanze emanate per l’emergenza Covid-19.

Ricordiamo che durante l'estate il Museo manterrà i seguenti orari di apertura:

tutta la settimana da lunedì a domenica su prenotazione

con orario 9.30 – 11.30 / 16 – 19

con orario 9.30 – 11.30 / 16 – 19 giovedì sera

con orario 21 – 23

Sabato e festivi turni visite garantiti alle ore 10 – 11 – 15 – 16 – 17– 18.

In altre fasce orarie o giorni prenotazione da concordare.

Per informazioni

- info@museonavigazione.eu

- tel. 049525170

- sms/whatsapp 3456822956

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)