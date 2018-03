“Aprile al cinema”, la rassegna cinematografica alla sala Fronte del Porto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Aprile al cinema" è la rassegna cinematografica proposta dal centro socio-culturale del quartiere 4 Sud-Est, giunta alla terza edizione e realizzata nell'ambito delle iniziative previste dalla convenzione stipulata con il comune di Padova - assessorato al decentramento e sussidiarietà - quartiere 4 Sud-Est.

I film vanno in onda alla sala Fronte del Porto, in via Santa Maria Assunta.

Programma

Biglietti

Ingresso libero fino ad esaurimento posti (priorità tesserati)

Informazioni

Quartiere 4 Sud-Est - Settore servizi demografici e cimiteriali. Decentramento - comune di Padova

via Guasti, 12/c - Padova

049.8205076

cdq4.sudest@comune.padova.it