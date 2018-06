Escursioni ad Arquà Petrarca e assaggio del Brodo di giuggiole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nel cuore del Veneto, a sud di Padova e vicino alle storiche Terme Euganee, nel Parco regionale dei colli Euganei: qui si trova Arquà Petrarca, il secondo borgo più bello d’Italia e tra i più interessanti villaggi euganei dal punto di vista architettonico e urbanistico, con due chiese, due piazze e due borghi.

Qui Francesco Petrarca visse gli ultimi sette anni della sua vita e qui vengono conservati la sua tomba e la sua casa memoriale, meta di pellegrinaggi letterari per molti secoli.

Accompagnati da una guida, farete una passeggiata nel grazioso borgo medievale per poi degustare il Brodo di giuggiole, il famoso liquore locale.

Dettagli

Quando: ogni mercoledì alle ore 10, in altri giorni e orari su richiesta

Punto di ritrovo: Viaggiare Curiosi, via Aureliana, 50 - Montegrotto Terme

Durata: 2 ore e mezza circa

Costo: 40 euro per minimo 4 persone, 60 euro per 2 persone. Comprensivi di transfer privato dall'hotel, accompagnamento turistico, assaggio del Brodo di giuggiole

Note: sono richieste scarpe comode. In caso di condizioni meteo avverse, l’uscita può essere modificata o annullata

Date

L'escursione si svolge nei giorni 4, 11, 18 e 25 luglio e 1, 8, 15, 22 e 29 agosto.

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare Curiosi

328.4089272

info@viaggiarecuriosi.com