L'arte a domicilio: come portare gli artisti a casa

Il progetto intende potenziare l’offerta culturale attraverso la creazione e lo sviluppo di una piattaforma on-line che consenta di far incontrare gli artisti con coloro che intendono mettere a disposizione spazi privati (stanze, cortili, giardini, aree aziendali e commerciali...) per la realizzazione di eventi come concerti, performance teatrali, reading, esibizioni. Gli artisti si iscriveranno al sito presentando le caratteristiche tecniche ed artistiche del proprio spettacolo, così come faranno i proprietari/gestori degli spazi.

Iscrizioni

Ciascuna iscrizione avverrà attraverso l’inserimento di specifiche informazioni negli spazi precompilati obbligatori. Per garantire la partecipazione più ampia possibile agli eventi verranno individuati e inseriti nel sito dei campi precompilati che definiscano il grado di accessibilità per le persone disabili (sia degli spettacoli che degli spazi); le specifiche tecniche dell’accessibilità verranno individuate in collaborazione con realtà del settore (ad esempio disabili.com).

Progetto

Durante il progetto il gestore della piattaforma si occuperà di far incontrare domanda e offerta, curando direttamente l’organizzazione dei primi eventi di lancio. L’iscrizione al sito sarà gratuita, le spese dei singoli eventi saranno a carico degli artisti e organizzatori, che potranno concordare insieme il prezzo del biglietto. Il gestore della piattaforma potrà mettere a disposizione una serie di servizi a pagamento, se richiesti: service (attrezzatura e personale), promozione, materiale vario (sedie, tavolini, ecc.).

Villa Draghi

Il progetto sarà presentato a Villa Draghi sabato 5 ottobre alle 16 e 30. Al termine della presentazione il concerto di gratuito di The Morsellis lo storico cantante dei Modena City Ramblers.