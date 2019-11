“ArtePadova”, via alla 30esima edizione con la visita di Maria Elisabetta Alberti Casellati

Con la visita di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, si è aperta venerdì la 30esima edizione di "ArtePadova", la principale fiera d’arte moderna e contemporanea del Nordest e seconda per importanza in Italia, in programma alla Fiera di Padova fino a lunedì.

L'esposizione

Quattro padiglioni per 26mila metri quadrati e trecento gallerie giunte da tutta Italia oltre che da Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Iran, Spagna e Turchia, per proporre 15mila opere di settecento artisti. La presidente Casellati non si è soffermata solo tra i capolavori dell’arte moderna portati da grandi gallerie come Tornabuoni e Santo Ficara di Firenze, Ca’ di Fra’, La Spirale, Open Arte, Rino Costa, Tonelli di Milano, Mazzoleni e Accademia di Torino, Colossi di Brescia, ma anche negli stand dei giovani artisti, mostrando interesse anche per le sculture. Organizzata fin dal 1990 da Nicola Rossi (oggi presidente della società padovana Nord Est Fair Srl), "ArtePadova" offre nei padiglioni 7 e 8 uno spaccato della storia artistica mondiale grazie ad artisti non solo europei, ma provenienti anche da Stati Uniti, America Latina e Asia. Nei padiglioni 1 e 2 esplode la fantasia dei nostri giorni con giovani artisti ed emergenti nella sezione Contemporary Art Talent Show che riunisce quadri, sculture e installazioni dal costo inferiore ai 5mila euro, premiando le migliori con tre diversi riconoscimenti. Tra gli espositori della sezione ci sono anche tredici giovani artisti proposti dalla prestigiosa fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e del liceo artistico Modigliani di Padova. Madrina della sezione la pop artist e art designer Ludmilla Radchenko.

Artisti e mostre

Ad "ArtePadova" si passa così dai Picasso, Modigliani, Matisse, De Chirico, Fontana, De Pisis, Morandi, Haring, Guttuso, Pomodoro ai tappi di bombolette spray di Omar Hassan, dal "Teddy Kennedy" di Andy Warhol alla gigantesca rivoltella metallica del veneziano Geraldo La Fratta, dagli ologrammi predisposti da Michele Crocitto ai manifesti strappati di Mimmo Rotella, tra i tetti di Roma dipinti da Renato Guttuso nel ’62, l’Optical e le grandi sculture. E ancora tra mostre personali di Fabio Civitelli, illustratore di "Tex", Giorgio Laveri con le sue sculture giganti, dell’artista della luce Jorrit Tornquist, del cantante Ivan Cattaneo con le sue tecniche miste e del critico musicale Red Ronnie che propone le sue foto dei big della musica internazionale; presenti anche alcuni scatti di Araki, il fotografo che ha scandalizzato il Giappone.