“Aspettando il Salone dei Sapori”, rassegna di eventi tra Palazzo della Ragione e le piazze

In occasione degli 800 anni del “Salone”, il più antico centro commerciale naturale d’Europa, vengono realizzate una serie di iniziative, tra il 2018 e il 2019, creando una rete con le principali realtà coinvolte in eventi culturali ed enogastronomici nel centro storico di Padova.

La manifestazione intende valorizzare la cultura del gusto in forma innovativa e multidisciplinare, dal punto di vista culturale, storico e scientifico.

Il Salone diventa luogo in cui organizzare conferenze, incontri didattici, talk con grandi ospiti e relatori, mentre le piazze accolgono show cooking, spettacoli musicali ed esperienze enogastronomiche.

Il programma è consultabile sul sito http://salonesapori.it.

Iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Padova.

Tour di degustazioni enogastronomiche, spettacoli musicali, incontri didattici, aperture straordinarie e iniziative culturali volte a riscoprire le eccellenze del gusto e del territorio: una rassegna di importanti appuntamenti, tra il 2018 e il 2019, a cavallo tra la celebrazione degli 800 anni del Salone e la Candidatura della Città a Patrimonio dell’UNESCO.

Aspettando il Salone dei Sapori, in collaborazione con il Comune di Padova, non è solo una rete degli appuntamenti di spicco che coinvolgeranno il Salone, le Piazze ed il Centro Storico, ma l’inizio di una progettualità volta a rinnovare e rilanciare un luogo simbolo della Città, unico e immutato, dove per secoli si è realizzato un connubio tra cultura, commercio e vita cittadina.

A partire dal mese di maggio 2018, Aspettando il Salone dei Sapori proporrà un calendario ricco di iniziative che avvicineranno e anticiperanno il pubblico a nuovi modi di vivere il Salone e il sistema piazze.

Con 800 anni di storia alle spalle, questo unico patrimonio storico-artistico, antesignano dei più moderni mercati coperti delle capitali europee, costituisce uno dei centri commerciali naturali più antichi d’Europa. Una celebrazione utile alla crescita di uno spirito comunitario tra associazioni di categoria, realtà che fanno impresa nel mondo enogastronomico, attori culturali, esercenti, cittadini e consumatori. Un progetto di valorizzazione urbana e di marketing territoriale che coinvolge commercio, turismo, cultura, storia, sviluppo locale e artigianato del gusto.

A tal fine l’assessore al commercio Antonio Bressa dichiara:

“Finalmente riusciamo a fare sistema per promuovere la cultura enogastronomica come elemento attrattivo di marketing territoriale dentro un’unica cornice narrativa. Attorno alla cultura del cibo continua a crescere una grande attenzione e noi possiamo godere di uno splendido scenario dentro e fuori il Salone dove coniugare passato, presente e futuro. Già molti partner hanno aderito con entusiasmo al progetto che vuole diventare un fattore di importante richiamo per la città, ora ci aspettiamo ancora adesioni e nuove partnership con l’obiettivo di fare tutti squadra in vista del grande appuntamento del 2019.”

Aspettando il Salone dei Sapori rappresenterà il cammino di avvicinamento verso il Salone dei Sapori, appunto, evento previsto per il 2019, volto a valorizzare la cultura del gusto in forma innovativa e multidisciplinare, dal punto di vista culturale, storico e scientifico. Il Salone ospiterà conferenze, incontri didattici, talk con grandi ospiti e relatori, mentre le piazze accoglieranno show cooking, spettacoli musicali ed esperienze enogastronomiche che coinvolgeranno i migliori interpreti e le eccellenze del territorio e non.

