L'atelier Alberta Florence a villa dei Vescovi per la manifestazione "Oltre il Paesaggio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'atelier Alberta Florence, della giovane designer Giulia Mondolfi, sarà tra i protagonisti della prima edizione di "Oltre il Paesaggio", manifestazione culturale dedicata alla scoperta e alla cura del paesaggio italiano, in programma sabato 6 e domenica 7 maggio a villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia.

L'evento, promosso dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, prevede un ricco programma di iniziative - conferenze, workshop, degustazioni, passeggiate guidate, concerti, esposizioni di Land Art - e una selezione di realtà rappresentative dell'alto artigianato italiano, ospitate sul prato e le terrazze della più importante casa pre-palladiana del Veneto.

SCOPRI I DETTAGLI DELL'EVENTO "OLTRE IL PAESAGGIO"

LA COLLEZIONE

La location perfetta per la nuova capsule collection "La Joie de Vivre" firmata Alberta Florence.

Una collezione ispirata alla figura di Francoise Gilot, compagna di Picasso e modella di Matisse, e dedicata a una figura femminile fiera della sua dolcezza, ma al tempo stesso consapevole e coraggiosa.

RICERCA E ISPIRAZIONE

"Per la nuova collezione - dichiara Giulia Mondolfi - mi sono ispirata alla figura di Francoise Gilot, protagonista del dipinto di Picasso "La Joie de Vivre". Sono rimasta incantata da Francoise, dalla sua grande forza morale e dalla sua dolcezza. Mi ha colpito il suo coraggio, la sua intraprendenza e la capacità di dominare e vincere anche le paure più profonde. Ho scelto tessuti colorati e pieni di stampe che richiamassero i paesaggi, le ceramiche, i colori e i profumi di Vallauris, il paesino della Costa Azzurra che ha ospitato Francoise e Picasso negli anni Cinquanta. Questa collezione è un invito ad assaporare i contrasti della vita, la dedico a tutte quelle donne fiere e capaci di inseguire scalze il proprio sogno".

I CAPI IN ESPOSIZIONE

Nelle creazioni della nuova capsule collection di Alberta Florence, tutti pezzi unici confezionati a mano a Firenze, predominano gli abbinamenti contrastati come il fucsia e il verde, e toni definiti come turchese e ocra.

Sete leggere, trasparenti ed evanescenti, cotoni lavorati e decorati vanno a comporre una collezione in cui intrecci di rami, foglie, fiori e scene di vita bucolica esaltano una femminilità ostinata e passionale.