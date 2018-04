Dedicato a chi possiede il "Fattore X": a Padova le audizioni per il talent show musicale

Un’occasione d’oro per chi pensa di avere le carte in regola per sfondare nel mondo della musica: il van targato "X Factor" fa tappa in Veneto in cerca della nuova popstar. E il pienone è garantito.

Appuntamento in Prato della Valle

Il talent show di Sky Uno prodotto da FremantleMedia, arriverà mercoledì 11 aprile a Padova. L’appuntamento è dalle 13.00 alle 19.00 in Piazza Prato Della Valle. X Factor on the Road è un viaggio che attraversa tutta l’Italia alla ricerca di voci nuove e talenti inediti: da nord a sud la redazione del programma osserverà e coinvolgerà tutte le potenziali pop star della prossima edizione, in onda dal prossimo autunno su Sky Uno Hd (canale 108).

Come iscriversi ai casting

Il tour apre l’edizione 2018 in vista dei casting, iscriversi è facile: basta compilare il form online sul sito xfactor.sky.it/casting o chiamare il numero 0423 402300. I candidati devono avere 16 anni compiuti. Per i gruppi e le band saranno accettate solo le iscrizioni tramite il form online, dove bisognerà caricare una performance video. Da quest’anno inoltre sarà possibile presentare i propri brani o video su chiavetta usb per essere archiviati e sottoposti a giudizio della redazione.