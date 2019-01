Badafiles: think tank sul badantato e l’assistenza domiciliare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il progressivo invecchiamento della popolazione, la carenza di risorse pubbliche da rivolgere alle prestazioni domiciliari, la bassa ricettività delle residenze sanitarie assistenziali, la presenza di un “esercito” stimato in 1,5 milioni di assistenti familiari domiciliari (conosciuti anche come “badanti”) poco formati e in gran parte stranieri definiscono un quadro critico sotto i profili sociali, economici, assistenziali a cui è urgente fornire risposte efficaci ed economicamente sostenibili.

Con questo obiettivo, l’istituto Psychometrics di Padova ha promosso il primo tavolo di discussione tra esponenti di varie realtà nazionali e locali oltre che alcuni stakeholders. Saranno discussi temi di interesse sociale, culturale, economico, tecnologico e occupazionale.

«Badafiles è un progetto che custodivamo nel cassetto da anni, in attesa del momento giusto – ha sottolineato Cristina Gentile, direttore di Psychometrics – e siamo felicissimi di vederlo finalmente realizzato. Data la complessità del fenomeno e la molteplicità di interessi coinvolti, siamo consapevoli che non esistano soluzioni semplici, ma anche che gli operatori del settore, soprattutto quelli più innovativi, possano dare un contributo significativo alla riflessione e ad ispirare in modo corretto i livelli decisionali».

L’innalzamento dei livelli di professionalità, la qualificazione dell’offerta, la definizione di standard prestazionali e qualitativi sono elementi cruciali non più differibili.

A tal fine, nell’incontro si tratterà dell’Integrazione fra servizi pubblici e privati; della qualificazione professionale del badante; della certificazione di conoscenze, competenze, abilità; di modelli di badantato innovativi; del ruolo delle tecnologie; del burnout dei caregiver.

Parteciperanno al tavolo, Sandra Miotto, Consigliera di Parità della Regione Veneto, Roberto Sartore, Presidente Confprofessioni Veneto, Emanuele Alecci, Presidente CSV Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova, Bruno Andreoni, Presidente Fondazione Lu.Vi Onlus di Milano, Giuseppe Dinello, Presidente onorario, Consigliere L’Alba Società Cooperativa Sociale, Paolo Pirozzi, Presidente Piccoli Passi Onlus, capofila del Gruppo Badaben, Alberto Cinetto, Direttore Gruppo Badaben, Barbara Benetton, Vicepresidente Alba - Solidarietà Sociale, Luca Padovan, Vicepresidente L’Alba Società Cooperativa Sociale, Bruno Perin, Vice Presidente Professione in Famiglia di Roma, Maria Rita Rigo, Consigliera Alba - Solidarietà Sociale e un rappresentante dell’Università degli Studi di Padova.

Sono inoltre previste le testimonianze di assistenti familiari domiciliari e di famiglie.