Ballare a distanza per “Lo spettacolo più bello del mondo”: aperto il bando per tutti gli aspiranti performer

Il giusto spazio, la musica, la guida di due maestri, ma soprattutto fantasia, creatività e voglia di esprimersi, ai tempi del Covid 19 danzare in salotto può diventare una coreografia a distanza. In occasione della giornata mondiale della danza il cartellone digitale del Teatro Stabile del Veneto si arricchisce di nuove proposte e invita aspiranti ballerini da casa a liberare il desiderio di ballare partecipando al workshop gratuito “Lo spettacolo più bello del mondo”, un progetto di creazione coreografica e video-performance, ideato e condotto da Marco D’Agostin e Jacopo Jenna e a cura di Susanne Franco.

Come iscriversi

Un laboratorio gratuito che a partire da martedì 5 maggio – per iscriversi è possibile scaricare il bando dal sito teatrostabileveneto.it – darà l’occasione a tutti i partecipanti (età minima 14 anni) di riflettere e cimentarsi, sotto la guida dei due coreografi, sulla trasmissione a distanza di principi coreografici, sui processi creativi e sulle azioni performative per dare vita poi, ciascuno con il proprio contributo a “Lo spettacolo più bello del mondo”, che debutterà in prima assoluta giovedì 14 maggio sui canali social del Teatro Stabile del Veneto.

Il workshop

Ogni giorno, dopo un breve riscaldamento, in mattinata, i partecipanti convocati online in un gruppo chiuso su Whatsapp riceveranno uno score coreografico, una serie di istruzioni e consegne in formati differenti (testi, video, immagini, disegni), che ciascuno sarà libero di interpretare in modo originale per realizzare la propria azione performativa. Gli artisti D’Agostin e Jenna abbineranno a ogni score un dono (suggerimenti per visioni, letture, ascolti e sorprese) utile a sviluppare tutte le tappe di questa creazione coreografica e dialogheranno, a turno, con i singoli partecipanti, che a fine giornata invieranno ai coreografi un breve video della loro azione.

Cosa serve

Per partecipare non sono richieste abilità tecniche specifiche, ma propensione alla creatività, a condividere visioni e azioni e a lasciarsi guidare in un percorso al tempo stesso individuale e collettivo. Gli esiti del lavoro svolto durante il workshop costituiranno il materiale con cui ciascuno dei due artisti partirà per creare la propria versione della video-performance Lo spettacolo più bello del mondo, che debutterà in prima assoluta giovedì 14 maggio sui canali social del Teatro Stabile del Veneto.

Marco D’Agostin

Marco D’Agostin è un artista attivo nel campo della danza e della performance. I suoi lavori interrogano con insistenza i temi della memoria e dell’intrattenimento. È stato interprete per Claudia Castellucci, Alessandro Sciarroni, Liz Santoro, Iris Erez, Sotterraneo, e dal 2010 le sue creazioni sono state presentate nei principali festival italiani ed europei, ricevendo numerosi riconoscimenti (Premio UBU, Premio Gd’A Veneto, Premio Prospettiva Danza, Menzione Speciale Premio Scenario, BEFestival, (Re)connaissance, MasDanza). www.marcodagostin.it.

Jacopo Jenna

Jacopo Jenna è un coreografo, performer e filmaker. La sua ricerca indaga la percezione della danza e la coreografia come una pratica estesa, generando vari contesti performativi in cui ricollocare il corpo in relazione al movimento. Ha presentato i suoi progetti presso festival, musei e istituzioni a livello internazionale, collaborando con compagnie stabili e partecipando a progetti di ricerca coreografica con altri artisti tra cui Jacopo Miliani, Caterina Barbieri, Roberto Fassone, Ramona Caia, Bassam Abou Diab. www.jacopoj.it.

Lo spettacolo più bello del mondo | workshop

di Marco D’Agostin e Jacopo Jenna

progetto a cura di Susanne Franco

aprile - maggio 2020

partecipanti: +14 anni

