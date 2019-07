Torna "Ballando alle Terme", tutti i martedì e giovedì ai giardini del Kursaal di Abano

Grande successo per le prime serate della seconda edizione della manifestazione “Ballando alle Terme”, l’iniziativa promossa dal Comune di Abano Terme per rivitalizzare durante la stagione estiva i Giardini delle Terme adiacenti al Kursaal.

Il programma della manifestazione che continuerà tutti i martedì e i giovedì di luglio, agosto e settembre è tutto incentrato sul ballo e la danza. I Giardini delle terme si trasformeranno in una sala da ballo all’aperto con il ritmo degli anni ’60, ’70 e ’80 a cura di Roberto Gennaro, direttore artistico di Radio Sorriso.

«I giardini delle Terme antistanti il complesso del Kursal, di proprietà della Provincia, sono sempre stati un luogo attrattivo per i tanti cittadini e turisti che scelgono di trascorrere le proprie serate estive nella nostra città. Visto il successo della prima edizione abbiamo deciso di intervenire direttamente come Comune per garantire un’offerta di intrattenimento nei mesi estivi» dichiara l’Assessore alle Manifestazioni Ermanno Berto.

A differenza della passata edizione la durata dell’evento si protrarrà per ben tre mesi con due appuntamenti settimanali - tutti i martedì e giovedì (escluso Ferragosto) - fino al prossimo 26 settembre sarà allestita una balera con djset dove sarà possibile ballare al ritmo di musica dalle 21 alle 23.30.

La manifestazione sta già riscuotendo un gran successo in termini di pubblico e partecipazione conferma l’Assessore Berto che conclude “uno sforzo economico importante ma già ben ripagato dalla straordinaria affluenza di ospiti e cittadini e dall’atmosfera di festa e allegria che si respira”. Tutte le serate sono ad ingresso libero e gratuito.