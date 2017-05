BAM! Il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

A Venezia, presso la Rocca di Noale, dal 19 al 21 maggio, la terza edizione dell’european Bicycle Adventure Meeting, l’appuntamento europeo dei viaggiatori in bicicletta e di chi pedala per andare lontano.

In programma concerti, workshop, incontri e 4 pedalate collettive, da 50, 100, 150 e 180 km (un sentito tributo a Mike Hall), alla scoperta delle strade nascoste del Veneto.

Attesi viaggiatori da tutta Italia e dall’estero.

BAM! european Bicycle Adventure Meeting

19 - 21 maggio 2017

Rocca di Noale, Venezia

Concerti, incontri, workshop sulla cucina di viaggio o di meccanica e ovviamente biciclette, di tutte le forme. Per tre giorni, da domani, venerdì 19, fino a domenica, nella Rocca di Noale, tutto sarà parlerà di bici, di viaggi, di passione.

Pedalare per andare lontano, per guardarsi attorno, per avere una storia da raccontare.

E’ questa la filosofia che riunisce i cicloviaggiatori del BAM!

Poco conta il peso della bicicletta con cui si arriva, se si dormirà in tenda condividendo con gli altri un tetto di stelle o se si sceglierà una sistemazione più comoda: quello che importa è ritrovarsi, una volta l’anno, per vedersi e condividere storie e progetti.

Numerosi appuntamenti a misura delle due ruote: workshop dedicati alla meccanica e alla cura della ruota, al bike-packing, alle ricette da fare in viaggio. E poi presentazioni di libri, concerti e spettacoli. Ma anche una divertente competizione dedicata alle Brompton (le famose biciclette pieghevoli inglese), per vedere chi è il più veloce nel piegarle, un torneo di bikepolo e una pedalata notturna, con colazione all’alba.

La grande area expo sarà dedicata ai brand più noti, presenti con i loro prodotti dedicati al viaggio, ma anche ai piccoli produttori, agli artigiani della bici e alle associazioni e realtà territoriali che lavorano nel settore: una occasione per scoprire le novità e piccole preziose realtà.

Spazio anche alla musica, sia venerdì e sabato sera, sia domenica mattina, quando sul palco, ci saranno Bonollo Fats Band e poi una colorata jam session, dove saranno proprio quei cicloviaggiatori che avranno portato con sé il loro strumento musicale.

E poi si pedala: 4 le proposte. Due pedalate alla scoperta delle strade bianche e degli angoli meno noti del Veneto, di 100 e 150 chilometri, tra Noale, Bassano, Marostica e Piazzola sul Brenta, e una più facile, di 50, con tappe enogastronomiche, all’insegna dei prodotti del territorio. La novità di quest’anno è anche la proposta più estrema, di 180 km, con salita fino a Cima Grappa: sarà un omaggio a Mike Hall, mito del ciclismo scomparso purtroppo in questi giorni.

Tutto senza mai occuparsi di tempi o di performance: la bici è una passione, non uno strumento per mettere alla prova se stessi. Piuttosto, per conoscersi. E per conoscere gli altri.

E alla sera, dopo i concerti, tutti a dormire nel camp all’interno del castello di Noale – che, si sa, ha il fascino ulteriore di essere un ex cimitero - ...oppure al Pop-Up Hotel, allestito intorno alla cinta muraria: tante già montate e arredate con tutte le comodità di una camera d’albergo, ideale per un tocco di “wow factor” e relax dopo un’intensa giornata sportiva.

Ma più di tutto quel che conta è esserci, con gli occhi all’orizzonte e la voglia di condividere una passione: numerosi gruppi stanno organizzando dei piccoli viaggi in gruppo da tutta Italia e dalla Slovenia.

BAM! è il primo evento in Italia e uno dei pochi in Europa che mira a intercettare fenomeni in forte crescita come quello del bike-packing, della bici gravel e della bici avventura, oltre che quello dei piccoli e grandi viaggi.

Per informazioni www.bameurope.it

BAM! è un evento www.3Parentesi.it

PROGRAMMA

VENERDì

Appuntamento alle 19 a Treviso - Piazza dei Signori, Padova - Prato della Valle, Mestre - Parco San Giuliano.

Ride collettiva al tramonto fino a Noale.

Arrivo dei viaggiatori.

Dj-set con Biga-Up, live, beer and food.

SABATO

Partenze (alla francese dalle 7 alle 9)

COLLECTIVE RIDE BAM100! km: Noale – Cittadella - Piazzola sul Brenta - Noale

COLLECTIVE RIDE BAM150! km: Noale – Bassano - Marostica - Piazzola sul Brenta - Noale

TRIBUTE RIDE to Monte Grappa in honor of Mike Hall (partenza alla francese dalle 7 alle 9) "It's about riding your bike a little more".

Noale - Ristoro Cima Grappa - Bassano - Piazzola sul Brenta - Noale 180 km, 2500 D+

(il percorso coincide in parte con BAM150 e BAM100)

Gadget per i partecipanti presso lo stand Pedaled.

-

Ore 15.30: Yoga

Ore 15.30: Incontro con Mauro Bertolotto: scegliere la bici per un viaggio

Ore 16.30: Workshop di Meccanica: la ruota. A cura di Stazione delle biciclette

Ore 17 Workshop di cucina in viaggio a cura di Kunzi.

Ore 17.30: Storie di orizzonti, nuvole e ruote bucate alla fine del mondo. Free stage

Ore 21.30 Heavy Roots live

Mezzanotte: Night Ride

DOMENICA

Ore 9: Collective Ride Gourmet BAM50!

Ore 10.30: Sunday morning concert con BONOTTO FATS BAND

Ore 12.30: Try and Fold: gara Brompton

Ore 15: Orchestra Jam Session dei viaggiatori

Info: www.bameurope.it

------------------------------ -------------

Ride to go far, to look around you, to have a story to tell.

This is the philosophy that brings together BAM!'s bike travelers, the European meeting of bike

travelers, and the third edition is back at the evocative Rocca di Noale, Venice, from the 19th to the

21st of May.

The weight of the bike you come with doesn't matter if you will sleep in tents, sharing with others a

roof of stars, or if you choose a more comfortable accommodation. What really matters is too meet,

once a year, and to share projects and stories.

There will be many appointments on two wheels: workshops dedicated to mechanics, bikepacking, self-building, photography from the saddle and the recipes to do on the road. Then book presentations, movies, concerts and shows.

But also a fun competition dedicated to Brompton (the famous foldable English bicycles), to see who can fold it faster, a bikepolo tournament and a night ride with breakfast at dawn.

The large expo area will be devoted to the most famous brands, with their products dedicated to traveling, but also to small producers, bike craftsmen, associations and territorial realities who work in this field: a chance to see what's new and meet small but wonderful companies.

There is also space for music, both on Friday and Saturday evening, and then on Sunday morning, on stage in a colorful jam session, there will be the bike riders who will bring their musical instruments with them.

And then we cycle: 4 proposals. Two rides to explore the dirt roads and the less known areas in Veneto, of 100 and 150 kilometers, from Noale, Bassano, Marostica and Piazzola sul Brenta, and an easier one of 50 kilometers, with gastronomic stops, with typical products of the territory.



This years news is also the most extreme proposal, of 180km, going uphill to Cima Grappa: it will be a tribute to Mike Hall, the bicycle legend who unfortunately passed away recently.

Everything without having to worry about time and performance: the bike is a passion, not a tool to put yourself to the test.

It's rather a way to get to know yourself, and to meet others like us.

At night, after the concerts, all off to sleep in the camp inside Noale Castle, which has an the added charm of being a former cemetery! Or try the Pop Up Hotel, set up along the moat backing onto the castle walls: lots of shiny white tents, fully furnished with all the comfort of a hotel room, ideal to enjoy some “wow-factor" relaxation after an intense day of sport.

But most of all, what matters is being there, with the eyes on the horizon and with the desire to share our passion: many groups are organizing small travel groups from all over Italy and Slovenia.

BAM! Is the first event in Italy and one of the few in Europe which aims to intercept fast-growing phenomena such as bike-packing, the gravel bike and the adventure bike, as well as the one of small and big journeys.