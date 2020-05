Torna il concorso internazionale di esecuzione musicale “Città murata”: ecco come partecipare

Il CRUT e l'Associazione Culturale "San Giorgio" tornano a riproporre il concorso internazionale di esecuzione musicale “Città murata” che per la sua V edizione viene "trasportata" sul web.

Il fine

Lo scopo è quello di far conoscere e promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale di Cittadella città murata e dei suoi dintorni.

A chi è rivolto

È aperto a musicisti singoli, di ambo i sessi e di ogni nazionalità e si svolgerà interamente online, a causa delle restrizioni imposte a seguito dell’emergenza sanitaria in cui il mondo è coinvolto.

Il bando

Per scaricare il bando completo sia in italiano, sia in inglese con tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento basta andare al sito http://www.comune.cittadella.pd.it/news/v-edizione-concorso-internazionale

Termini iscrizioni: sabato 16 maggio 2020.

