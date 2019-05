In battello sui Navigli 2019, le navigazioni serali con degustazioni, assaggi e musica

Torna anche per il 2019 il contenitore di eventi “In Battello Sui Navigli”, che da maggio a settembre darà la possibilità – a padovani e non – di riscoprire la città da un punto di vista sicuramente originale: l’acqua. Navigazioni serali accompagnate da degustazioni di vini, assaggi di prodotti tipici e musica dal vivo; un percorso tra storia, musica e sapori!

Scarica la brochure informativa

Il calendario 2019 si aprirà con Naviglio DiVino, rassegna organizzata in collaborazione con Strada del Vino Colli Euganei: degustazioni di vino, accompagnate da piccoli assaggi, in navigazione notturna da Padova a Stra e ritorno, con attraversamento della Chiuse di Noventa Padovana e della Chiusa di Stra.

Ogni serata – a partire da giovedì 30 maggio con l’Azienda Vitivinicola Antichi Reassi (Rovolon) e l’Osteria Volante (Torreglia) – vedrà un’azienda vitivinicola dei Colli Euganei presentare i propri vini, abbinati a piccoli assaggi di accompagnamento di prodotti tipici offerti da produttori e ristoratori del territorio! Partenza alle 21 dal Pontile del Portello di Padova e rientro previsto per le 24 circa.

Il calendario 2019 vedrà anche il ritorno del Burchiello Music Festival, nato dalla fortunata collaborazione con la Scuola di Musica Gershwin. La rassegna di “concerti sull’acqua” nasce dall’idea di proporre un nuovo contenitore culturale in grado di coniugare le bellezze storiche e architettoniche del territorio con una programmazione musicale di qualità, valorizzando gli artisti più interessanti del panorama locale e nazionale e i percorsi di navigazione lungo i navigli padovani. La rassegna – a partire da sabato 8 giugno, con la serata Alessandra Pascali “I love Italy” che ci regalerà la splendida voce di Alessandra Pascali accompagnata dai virtuosismi pianistici del maestro Nicola Lombardi – propone un ciclo di minicrociere notturne Padova-Stra-Padova con attraversamento della Chiusa di Noventa Padovana e della Chiusa di Stra, accompagnate dalle esibizioni live di affermati artisti dalle diverse estrazioni; partenza alle 21 dal Portello di Padova (prenotazione obbligatoria), per una suggestiva navigazione sotto le stelle, un percorso emozionante con musica live e servizio bar a bordo! A metà navigazione, agli Ospiti a bordo sarà offerta – all’interno della cabina passeggeri – una piccola degustazione di vino del territorio accompagnato dai famosi zaèti, i tipici biscotti veneti a base di farina di mais!

Rientro previsto per le 24 circa.

Cinque mesi di appuntamenti per vivere i Navigli padovani dal loro miglior punto di vista: l’acqua!

Come partecipare?

Per tutte le serate delle due rassegne è previsto un biglietto unico da euro 29 che comprende navigazione da Padova (Porta Portello) a Stra (altezza Villa Foscarini) e ritorno, degustazione di vini e piccoli assaggi / musica live.

La prenotazione è obbligatoria è può essere fatta direttamente online sul sito www.padovanavigli.it o presso i punti vendita convenzionati.

L’iniziativa PadovaNavigli

Padova, un tempo, era una grande città di acque ricca di Navigli e il suo Naviglio Interno era percorso da gondole, sandali e barconi che trasportavano merci e passeggeri. Ancora oggi i tratti navigabili sono percorsi da piccole imbarcazioni amatoriali e da battelli che ogni anno portano migliaia di persone, gruppi di turisti e di amici in festa, lungo questi antichi e affascinanti percorsi.

E’ in questo contesto che prende forma PadovaNavigli, una nuova iniziativa ideato dallo storico gruppo turistico padovano Antoniana.it, già presente in città con i brand “I Battelli del Brenta” e “Il Burchiello”. Il progetto nasce dalla volontà di riscoprire la fluvialità di Padova attraverso iniziative ed eventi a bordo di battelli in navigazione.

In Battello sui Navigli, giunto ormai alla terza edizione, mira proprio far rivivere queste emozioni: un contenitore di “eventi in navigazione” che da maggio a ottobre animano l’estate alla riscoperta di Padova dal suo miglior punto di vista: l’acqua. Navigazioni serali accompagnate da degustazioni di vini, assaggi di prodotti tipici e musica dal vivo; un percorso tra storia, musica e sapori!

L’acquisto del biglietto è possibile anche presso:

Antoniana Viaggi - via Porciglia, 34 - 049 8760233

Programma completo 2019

Naviglio di Vino

Vini e prodotti dei Colli Euganei in navigazione!

Giovedì 30 maggio 2019 ore 21

Vini: Az. Vin. Antichi Reassi (Rovolon)

Piccoli Assaggi: Osteria Volante (Torreglia)

Giovedì 13 giugno 2019 ore 21

Vini & Piccoli Assaggi: Az. Agr. La Roccola (Cinto Euganeo)

Giovedì 27 giugno 2019 ore 21

Vini: Az. Vin. Vigne Al Colle (Rovolon)

Piccoli Assaggi: Az. Agr. Valle Madonnina

Giovedì 11 luglio 2019 ore 21

Vini: Az. Vin. Colle Mattara (Rovolon)

Piccoli Assaggi: Osteria Volante (Torreglia)

Giovedì 25 luglio 2019 ore 21

Vini: Az. Vin. Il Pianzio (Galzignano)

Piccoli Assaggi: Az. Agricola Valle Madonnina (Rovolon)

Giovedì 5 settembre 2019 ore 21

Vini: Az. Vin. Ca’ Lustra (Cinto Euganeo)

Piccoli Assaggi: Agriturismo Al Peraretto (Faedo di Cinto Euganeo)

Burchiello Music Festival

Musica live in navigazione notturna a bordo del Burchiello!

Sabato 8 giugno ore 21

Alessandra Pascali “I love Italy”

Alessandra Pascali (voce), Nicola Lombardi (piano)

Sabato 22 giugno ore 21

Francesca Miola & Dario Dal Molin - Dalla soul music alle pop songs

Francesca Miola (voce), Dario Dal Molin (tastiere, rhodes)

Sabato 6 luglio ore 21

Viaggio tra la canzone italiana, i classici americani e la bossa nova!

Francesco Banzato (voce), Alessandro Mozzi (pianoforte), Benedetto Frizziero (batteria)

Sabato 7 settembre ore 21

I grandi successi di Amy Winehouse

Ilaria Mandruzzato (voce), Giulia Facco (pianoforte), Riccardo DI Vinci (contrabbasso)

Info web

www.padovanavigli.it

www.ilburchiello.it