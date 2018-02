Becco Giallo, dai reportage alle web serie. Dodici anni, tutti a fumetti

La casa editrice padovana BeccoGiallo ha tagliato il traguardo dei dodici anni di produzioni. La sua sede è nel cuore di Padova, a due passi dal Teatro Verdi. Una stanza piena di albi, ci deve essere pure una logica per come sono appoggiati ed esposti, ma non osiamo chiedere. Fondata nel 2005, si occupa principalmente di Graphic Journalism. Ha ricevuto il prestigioso premio come Miglior Iniziativa Editoriale al Festival di Lucca Comics per l'impegno e il coraggio delle sue pubblicazioni. Guido Ostanel e Federico Zaghis sono i direttori editoriali.

La novità dei web comics

Da un paio di anni sta pubblicando alcuni dei web comics più famosi al fondo, tra cui il campione di vendite "Sarah's scribbles". Dall'anno scorso sta riproponendo i migliori titoli di fumetto civile nella nuova collana, Misteri d'Italia, riproponendo le biografie a fumetti di "Giovanni Falcone", "Paolo Borsellino", "Ilaria Alpi" (miglior fumetto al Comicon 2008) e albi come "Piazza Fontana". E' molto attiva nelle scuole dove propone letture collettive della biografia di Peppino Impastato e libri dalla collana Critical Kids, come "L'immigrazione spiegata ai bambini" e "La Shoah spiegata ai bambini".

Tra reportage e bambine terribili

Tra i suoi autori di punta il giornalista sceneggiatore Marco Rizzo, l'autore di "Maradona" e "Etenesh-odissea di una migrante", Paolo Castaldi, il veneto Claudio Calia e suoi reportages giornalistici, Ciaj Rocchi e Matteo Demonte e il loro lavoro alla scoperta della storia della comunità cinese in Italia. Di recente Becco Giallo ha cominciato a importare il meglio del fumetto francese per ragazzi con le pungenti storie della bambina terribile "Adele Crudele". ha aperto la sua prima collana di titoli fiction che si chiama "Rami" diretta dalla giovane autrice Alice Milani.