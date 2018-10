Parte la marcia di avvicinamento all'evento benefico più atteso: è tempo di "Road to AperyShow"

Siete pronti a ballare? Inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento ad "AperyShow 2019", in programma a Piazzola Sul Brenta dal 24 al 29 aprile 2019: domenica 7 ottobre Piazza Castello a Camposampiero ospita infatti "Road To AperyShow", seconda ed ultima giornata di "Basil Fresh Festival".

Il programma

Con questa vera e propria anteprima, AperyShow (foto: Biagio Camiggio) torna per un giorno a Camposampiero, dove tutto iniziò nel 2010. Domenica 7 ottobre si alterneranno in consolle i dj Cristian Marchi, Mauro Ferrucci, Tommy Vee, Walterino, Rudeejay, Edmmaro, Marco Cavax, Francesco Torre, Mike More, K Robin, Zax, Markino, Cristianino, Fabe, Keller, Rivaz, Nicola Fasano & Miami Rockets, Geo from Hell, Addal, Leo Gira, Mistericky e Andrea Martini. Vocalist Cire, Lady Helen, Kristal, Salvo Gagliano e Vise. Animazione Jo C & Jam Session Crew. In caso di maltempo l’intera manifestazione sarà rinviata al fine settimana successivo (sabato 13 e domenica 14 ottobre).

L'evento di beneficenza

AperyShow Charity Event è organizzato dall’omonima associazione, composta da Riccardo Checchin, Luigi Checchin, Thomas Visentin, Walterino Dj, Paolo Piva e Christian Simioni e nata per unire le rispettive forze ed esperienze di titolari di aziende, direttori di locali e deejay, lanciare un messaggio positivo ed aiutare in maniera concreta alcune Onlus. Albert Marzinotto, Angemi, Benny Benassi, Christian Marchi, Federico Scavo, Merk & Kremont, Nari & Milani, Tommy Vee e Walterino (in rigoroso ordine alfabetico - ndr) sono soltanto alcuni dei principali dj che si sono esibiti in queste ultime edizioni di Aperyshow.

Raccolti oltre 100mila euro

Quest’anno AperyShow ha raccolto 102.500 euro, con un incremento del 55% rispetto al 2017; una cifra alla quale vanno aggiunti i 33mila euro derivanti dagli incassi del parcheggio, gestito dall’associazione Crescere a Piazzola. Tutto l’importo, come sempre, sarà devoluto in beneficienza alle associazioni Giochiamo con Sofia, Giorgia Libero, Amici di Luca, Città della Speranza, Fiori Di Cactus, Dinamo Camp e Prometeo.

Info

Road To AperyShow domenica 7 ottobre 2018 (dalle ore 15) Piazza Castello, Camposampiero ingresso libero con offerta. http://aperyshow.com/