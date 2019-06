Da passanti a modelli: la campagna #BenettonRace arriva anche a Padova

Le vetrine del negozio United Colors Benetton di Via Emanuele Filiberto, a Padova, sono pronte a trasformarsi in un grande set fotografico in cui i modelli saranno i passanti e gli abitanti della città.

#BenettonRace

L’apertura verso il diverso e la cultura dell’immagine sono due dei pilastri sui quali Benetton, una delle aziende di moda più rinomate al mondo, ha costruito la sua identità e la sua fortuna. Questo binomio ritorna in un progetto coordinato da Fabrica che avrà luogo il 22 e 23 giugno 2019 dalle 10.30 alle 18.30. Il team di Fabrica allestirà un set fotografico nella vetrina dello store padovano e inviterà i passanti a entrare per farsi ritrarre. I ritratti saranno poi proiettati a grande dimensione nei maxi schermi del punto vendita. Tutti potranno partecipare. L’obiettivo è che la somma dei ritratti scattati possa costruire una sorta di mappa visiva della popolazione della città. La tempesta creativa dello store di Via Emanuele Filiberto raggiungerà i canali social del brand, che documenteranno il progetto con post e stories di Instagram, amplificando ulteriormente la portata del messaggio democratico e inclusivo di United Colors of Benetton: #BenettonRace.