"Biasetto per Pellestrina": una cena e un'edizione limitata per soccorrere l'isola

Una serata speciale in cui l'eccellenza del gusto ha sposato la solidarietà. Ha permesso di raccogliere 3mila euro la serata organizzata dal pasticcere Luigi Biasetto a sostegno degli abitanti dell'isola di Pellestrina. Grande protagonista la pasta del maestro Raimondo Mendolia, cucinata dallo chef Federico Menetto e resa unica dalla veste grafica in edizione limitata dell'artista Emmanuele Panzarini.

La cena

L'evento si è svolto la sera del 5 dicembre nella celebre pasticceria al civico 12 di via Facciolati a Padova, nella zona di Pontecorvo. L'obiettivo, centrato in pieno, era raccogliere fondi da donare alla comunità di Pellestrina duramente colpita dall'acqua alta eccezionale tra il 12 e il 13 novembre scorsi con la campagna #HelPellestrina. La cena, fortemente voluta da Luigi Biasetto, ha visto protagonisti i piatti elaborati da Federico Menetto della trattoria La Laguna, con un "ospite" gastronomico speciale. Star della serata è stata infatti la pasta Uno.61 del mastro pastaio Raimondo Mendolia di Pellestrina, resa unica dalla creatività dell'artista padovano Emmanuele Panzarini.

"Art Pasta Collection"

La pasta Uno.61 è infatti al centro del nuovo progetto "Art Pasta Collection", un'edizione limitata di confezioni per coniugare due eccellenze e simbolo del Made in Italy: l’arte e la pasta. Ciascun pacco ha dunque cinque diverse fantasie ideate dal visual artist, ognuna con un colore predominante e un simbolo rappresentativo. Una veste specialissima per la pasta ricavata da una selezione di grano duro italiano, lavorata a mano e trafilata in oro, essiccata a lungo a basse temperature per garantirle una superficie ruvida e porosa.