Il bicchiere mezzo pieno, lezioni e degustazioni con la giornalista e sommelier Stefania Zolotti a Cinto Euganeo

Come si degusta, come si abbina, come si compra: quattro serate sul vino per appassionati non professionisti, senza fare i sofisticati.

Un corso pratico di avvicinamento per iniziare a sviluppare un proprio gusto e per imparare a comprare le bottiglie giuste senza farsi guidare solo dal prezzo.

Ogni lezione comprende parte teorica, degustazione, abbinamento cibo/vino, incontro col produttore.

La giornalista e sommelier Stefania Zolotti, da oltre 15 anni esperta nel settore, conduce questo format originale e informale in diverse città italiane tra cui Bologna e Firenze.

Info e iscrizioni: info@stefaniazolotti.it _ 339.7097037 http://www.stefaniazolotti.it/

DATE: dal 23 gennaio al 6 marzo 2018

LUOGO: La Tavernetta, Via Cavour 7 a Cinto Euganeo.

