Vivi il quartiere “In sella alla bicicletta della memoria”: racconti, storia, sport e piccolo buffet

Vivi il Quartiere è un format dedicato alla scoperta dei quartieri della città attraverso itinerari in bicicletta per conoscere Padova attraverso le storie di quei luoghi che ne hanno fatto la storia e vivere il quotidiano con una nuova consapevolezza.

Ci pensi mai che proprio nei luoghi delle nostre passeggiate si sono verificati episodi che hanno segnato la vita di questa città? Che proprio in quell’angolo dove spesso ci fermiamo ad ammirare lo scorrere di un canale, proprio accanto a quel portone dove ci siamo dichiarati per la prima volta alla persona che amiamo, proprio quella strada teatro della nostra routine, sono luoghi dove si sono consumati festeggiamenti per una tragedia risolta al meglio, sono stati fucilati o impiccati i migliori cuori di coloro che ci hanno donato la possibilità di vivere in pace e armonia?

Attraversiamo i nostri quartieri quotidianamente, si crea tra noi e il nostro ambiente una familiarità che ci suggerisce naturalmente che questi luoghi siano sempre stati così, che poco sia cambiato.

E invece, a Padova di storia ce n'è tanta!

Quando

Domenica 10, 17, 24 novembre e domenica 1 dicembre scopriremo i segreti e le storie legate ai luoghi più significativi e caratteristici dei quartieri di Padova attraverso un curioso itinerario in bicicletta.

Tracceremo tragitti imprevedibili nelle ordinate del tempo, per recuperare momenti gioiosi e luttuosi della storia del nostro quartiere e ad ogni tappa chiederemo ad un partecipante di raccontarci un episodio della sua vita che gli rende caro quel luogo e poi affideremo ad un attore di raccontarci che cosa si è consumato proprio in quel luogo.

Quattro tappe

Il percorso si articolerà in quattro tappe, da raggiungere con la propria bicicletta e si concluderà con un piccolo buffet.

I partecipanti verranno divisi in due gruppi che partiranno contemporaneamente alle 10 dalla Sala "Ivo Scapolo".

Sono previsti gruppi di massimo 25 persone

La biciclettata durerà un totale di un’ora e venti e si concluderà con un momento conviviale ospitato nella casetta “Ivo Scapolo” di Via Sanmicheli 65.

Evento gratuito.

Dettagli

Ritrovo e meta : sala “Ivo Scapolo” (via Sanmicheli, 65 - Padova)

: sala “Ivo Scapolo” (via Sanmicheli, 65 - Padova) Difficoltà : facile

: facile iscrizione consigliata tramite e-mail entro le 12 del sabato precedente la data richiesta per la prenotazione: tarassacot@gmail.com (richiesta dati personali per assicurazione)

Note

e' necessario munirsi di mezzo (bicicletta) proprio

consigliato l'uso del casco

non e' previsto il noleggio di biciclette in loco

l'evento si svolgera' anche in caso di maltempo

Per info: 3471658472

Manifestazione organizza grazie al bando Vivi Il Quartiere promosso dal Comune di Padova, Assessorato al decentramento.

Direzione artistica a cura di Associazione Tarassaco Teatro è realizzata in collaborazione con la consulta di Quartiere 4 a , Amici della bicicletta Padova, Associazione Culturale MAT - Mare Alto Teatro.

