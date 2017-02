Biffy Clyro in Italia per tre concerti: partenza a tutto rock sul palco del Fabrique di Milano

I Biffy Clyro non deludono le aspettative e, al loro ritorno in Italia, dimostrano d’essere in un vero e proprio stato di grazia artistico. Giovedì sera l’acclamata band scozzese si è esibita sul palco del Fabrique di Milano, nella prima data di un mini-tour che, la prossima settimana, raggiungerà anche a Roma e a Padova. Uno show molto atteso, non solo per la presentazione dei nuovi brani tratti dall’ultimo disco “Ellipsis”, ma soprattutto per il grande show che il gruppo riesce sempre a regalare durante i suoi concerti.

A Milano i Biffy Clyro hanno suonato ben 24 canzoni, partendo con la nuova hit “Wolves of winter” e proseguendo sulle note di veri e propri classici come “Biblical” e “Mountains”. La potenza di brani come “Living is a problem because everything dies” e “Black Chandelier” è stata amplificata da uno straordinario muro sonoro eretto dai tre musicisti originari di Kilmarnock. Un concerto di oltre due ore, destinato a ripetersi lunedì 6 febbraio sul palco dell’Atlantico di Roma e, soprattutto, martedì 7 a Padova in un evento che promette uno spettacolo assicurato. Pochissimi i biglietti ancora disponibili online e nei punti vendita autorizzati. Dopo i tre concerti sopracitati, la band scozzese chiuderà la sua visita in Italia con una breve esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, durante il Festival presentato da Carlo Conti e Maria De Filippi. Una grande occasione per portare una ventata di puro rock and roll nel tempio della musica leggera italiana. Per i Biffy Clyro potrebbe essere la consacrazione definitiva nel Belpaese, per i loro fan padovani un’occasione imperdibile per vivere una serata di grande musica.

