Oltre 50.000 persone per una tre giorni da ricordare: il bilancio del Future Vintage Festival

Verrà ricordata a lungo. E con piacere: successo su tutta la linea per la decima edizione del Future Vintage Festival, tenutasi da venerdì 13 a domenica 15 settembre e conclusasi con l'entusiasmante Chic Nic ai Giardini dell'Arena animato dal set live di Dj Ralf.

I numeri

I numeri parlano chiaro: sono ben 50.000 le persone che hanno preso parte agli eventi della tre giorni patavina, con un +20% di affluenza al Centro Culturale San Gaetano rispetto alla scorsa edizione. Presa letteralmente d'assalto l'area Expo, mentre più di 6.000 persone hanno partecipato agli oltre 50 appuntamenti culturali gratuiti (e sold out) tra lecture e workshop. E anche l'ultima giornata ha mantenuto la promessa del claim “Be Dissident” con ospiti “estremi” quali Valentina Nappi, Roberto D'Agostino, Michela Gattermayer e Giuseppe Cruciani, magistralmente accolti nell'area Vip organizzata da MaggiorDomus in collaborazione con Saxum. Ora non ci resta che aspettare l'undicesima edizione. Sarà un'attesa lunga, ma ne varrà sicuramente la pena...