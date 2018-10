Brunori Sas, in 400 al Liviano ad ascoltare le sue parole e la sua musica

Tutto esaurito in sala dei Giganti, sabato 6, per l’appuntamento con uno dei cantautori più rappresentativi della scena musicale italiana. Circa 400 persone che avevano per tempo prenotato il posto per vedere da vicino Brunori Sas. E non sono certo rimasti delusi.

Un’ora e mezza in cui il cantautore calabrese si è raccontato, sempre ironico e disponibile. Ha anche cantato tre brani alla chitarra, esibizione molto apprezzata dai presenti. Un pubblico eterogeneo, di tutte le età, che fa intuire come la sua capacità di raccontare attraverso le canzoni non sia un fatto generazionale ma comprende tutti coloro che entrano in contatto con la sua musica.

Domenica sette è la giornata conclusiva del Festival delle Parole 2018. Sempre per quanto riguarda parole e musica, certo l'ospite più atteso è Roberto Vecchioni.