Cabaret e musica anni '80 a La Base Live Factory di San Martino di Lupari

Sarà una primavera di grande cabaret e musica anni '80 quella organizzata da La Base Live Factory, il locale di San Martino di Lupari che per il 2017 a ingaggiato artisti del calibro di Teo Teocoli e Massimo Lopez.

La travolgente comicità dei miglior cabarettisti italiani e il meglio della musica anni '80 caratterizzeranno la primavera de La Base Live, che propone un programma ricchissimo, da febbraio a maggio, realizzato in collaborazione con AMC Eventi.

23 FEBBRAIO - PINO E GLI ANTICORPI

Si partirà con lo spettacolo di "Pino e gli Anticorpi" giovedì 23 febbraio. Il duo di comici sardi saliranno sul palco de La Base con "Live in Tokio" dopo la loro decennale esperienza nel cast di Colorado Cafè, le esperienze al cinema in "Fuga di cervelli" e "Bianco di babbudoiu" e la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo.

4 MARZO - '80 STORY

Sabato 4 marzo spazio alla musica anni '80: tornerà nel locale dell'Alta Padovana 80 Story, la serata che da anni porta in Veneto i protagonisti del decennio d'oro della musica rigorosamente live.

A novembre fu la volta di Jerry Calà, ora sono pronti ad esibirsi i mitici Den Harrow e Gazebo.

9 MARZO - MAX CAVALLARI

Giovedì 9 marzo si ritornerà a ridere a crepapelle con l'energia di Max Cavallari dei Fichi d'India. Il comico varesino dopo il cinema, il teatro la tv (su Colorado e Zelig), torna al vecchio amore per il cabaret.

23 MARZO - GIGI&ANDREA

Riuniti sulle scene, a grande richiesta, Gigi&Andrea il 23 marzo porteranno a La Base Live il loro nuovo spettacolo "Ci do... che ci do...che ci do..." che ripercorrerà la vita artistica del duo comico formato da Gigi Sammarchi e Andrea Roncato dalla nascita ai giorni nostri.

6 APRILE - MASSIMO LOPEZ

Il 6 aprile sarà la volta di Massimo Lopez, altro nome di spicco della comicità made in Italy. Uno one man show figlio di una carriera sfavillante, dai teatri alla tv, dalle imitazioni al doppiaggio, dalle canzoni allo swing.

27 APRILE - PAOLO CEVOLI

Il 27 aprile ecco Paolo Cevoli, il celebre assessore Palmiro Cangini di Zelig, porterà a San Martino di Lupari tutto il suo umorismo in salsa romagnola.

25 MAGGIO - TEO TEOCOLI

Chiuderà in bellezza la rassegna cabarettistica Teo Teocoli, fresco del successo del capodanno su Rai 1 con Amadeus. Teocoli giovedì 25 maggio riscalderà La Base con la simpatia dei suoi personaggi come Adriano Celentano, Ray Charles, Felice Caccamo.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere agli spettacoli (organizzati in collaborazione con AMC Eventi) sono già acquistabili in prevendita online e nei punti vendita Ticketone, Vivaticket o direttamente a La Base Live nelle serate di apertura.

INFORMAZIONI